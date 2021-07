Questa mattina all’alba una guardia giurata ha sventato una tentata rapina in un distributore di benzina. È successo a Casoria alla stazione Oceania in via Nenni. La guardia giurata insieme a un dipendente del distributore di benzina stavano prelevando l’incasso della notte del distributore automatico quando sono arrivati due uomini armati a bordo di un auto.

I due malviventi si sono avvicinati puntando la pistola contro il benzinaio e la guardia intimandogli di consegnargli il denaro. A quel punto la guardia ha esploso in aria due colpi con la sua pistola e li ha messi in fuga. Anche uno dei due rapinatori ha esploso un colpo fortunatamente senza ferire nessuno.

Sono stati minuti concitati di panico ma non si è ferito nessuno e l’incasso della pompa di benzina è salvo. Indagini in corso da parte dei Carabinieri che hanno sentito i testimoni e acquisito le immagini dei sistemi di video sorveglianza.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

© Riproduzione riservata

Elena Del Mastro