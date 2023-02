L’ennesima strage di migranti nel cuore del Mediterraneo. Almeno 62 persone risultano disperse, ma sono presumibilmente morte, perché vittime di un naufragio al largo della Libia.

A denunciarlo è l’Oim, l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni delle Nazioni Unite. A bordo dell’imbarcazione c’erano almeno 80 migranti, partiti dal villaggio di Qasr al-Khayar, 80 chilometri a est della capitale Tripoli, e diretti verso le coste europee.

Undici corpi sono stati recuperati dalla Mezzaluna Rossa libica e dalla polizia locale, mentre sette migranti sono sopravvissuti e hanno raggiunto le coste libiche in “condizioni estremamente difficili“, come ha riferito l’Onu, e sono stati portati in ospedale.

Il naufragio, avvenuto martedì, è stata l’ultima tragedia nel Mediterraneo centrale, una delle rotte lungo la quale viaggiano i migranti dal nord Africa. La tragedia ha portato il bilancio delle vittime su questa rotta ad almeno 130 migranti quest’anno, mentre nel 2022 l’Oim aveva registrato oltre 1.450 decessi.

🚨 At least 73 migrants are reported missing and presumed dead following a tragic shipwreck off the Libyan coast yesterday according to @UNmigration in Libya.

The boat, carrying around 80 people, reportedly departed from Qasr Alkayar on 14 February heading to Europe. pic.twitter.com/fGtUW6bkhT

— IOM Libya (@IOM_Libya) February 15, 2023