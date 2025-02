La lezione di San Valentino è chiara solo nel finale. Insomma, tempo fa ho letto una specie di classifica sui social. Pare che i divorzi tra uomini e donne siano pari al 49% delle coppie sposate. Percentuale che si ferma al 28% di divorzi tra uomini e uomini, mentre si sale al 72% nei casi in cui le coppie siano composte da donne e donne.

Lì per lì ho pensato alla solita bufala inoltrata più e più volte sui social. Poi uno spiritello malevolo mi ha suggerito di sottoporre l’argomento a mia moglie. Così ho letto le percentuali e le ho detto: “Cara, mi pare proprio che il problema non siano gli uomini…”. Lei ha sorriso. Poi, quando avevo pensato di aver portato a casa il risultato, mi ha risposto: “Sì, per voi è più semplice. Noi donne abbiamo anche il cervello!”.

