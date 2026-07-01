Sta facendo discutere la vicenda che riguarda Gabriele Govoni e Sara Palumbieri, una coppia del famoso reality Tempation Island che si è resa protagonista fuori dal programma con un video dal contenuto pornografico. I due hanno immediatamente espresso il loro disagio tramite i social, denunciando la diffusione online del materiale. Adesso, dopo giorni di discussioni su un loro possibile taglio dal programma che sta andando in onda in questi giorni, è arrivata la risposta della produzione.

L’ipotesi del taglio della coppia

A seguito di questo clamoroso episodio, si è parlato di una possibile riduzione di visibilità della coppia all’interno di Temptation Island, con la produzione stessa che avrebbe avuto la possibilità e la facoltà di poterlo fare. Sui social, c’era chi chiedeva una vera e propria cancellazione della loro storia nel reality, ma stando a quanto è trapelato nelle ultime ore, non è quanto ha in serbo il programma per il loro destino.

Il percorso proseguirà

Come riportato dall’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, la produzione di Tempation Island non avrebbe intenzione di ridurre lo spazio dedicato a Gabriele e Sara, né di cancellarli definitivamente, con la loro partecipazione che dovrebbe proseguire senza cambiamenti. Tesi confermata anche da quanto pubblicato sui social dal programma, che continua a postare momenti all’interno del reality della coppia. Lo show dovrebbe dunque proseguire senza cambiamenti.

Il pubblico storce il naso

Sembra ufficiale, dunque, che la produzione di Tempation Island abbia deciso di proseguire con le puntate per intero, includendo anche i momenti di Gabriele e Sara. Nonostante ciò non sembrano spegnersi le polemiche del pubblico, con addirittura una testimonianza emersa nelle ultime ore da parte di una donna che sostiene di aver conosciuto la ragazza durante un soggiorno ad Amsterdam, mettendo in dubbio la credibilità del rapporto con il compagno. Non sarebbe, però, una segnalazione verificata, rimanendo una delle numerose opinioni circolate in questi giorni.

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Riccardo Tombolini