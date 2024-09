“L’ho tradita, è successo a giugno”. La confessione di Fabio arriva in stanza, davanti agli altri compagni fidanzati. Il 35enne di Catanzaro ha confessato il un tradimento recente della sua fidanzata Sara, che ha visto il video nel pinnettu scoppiando poi in lacrime. “Ma stai scherzando? Ma stai scherzando?” ripeteva la concorrente incredula prima di chiudersi in bagno e lasciarsi consolare dall’amica Diandra. Dopo il pianto la decisione di Sara di richiedere il falò di confronto.

Fabio tradisce Sara, la confessione a Temptation Island

Tormentata la storia tra Fabio e Sara. Una relazione a distanza ormai arrivata al punto di non ritorno. Lui, 35 anni, vive a Catanzaro, dove gestisce un e-commerce di abbigliamento e lavora in alcuni locali. Lei invece è una ballerina e barista, vive a Ravenna, ed è molto più giovane: appena 22 anni. I due erano fidanzati da un anno pur avendo iniziato a frequentarsi molto prima, e sono arrivati Temptation Island per un motivo ben preciso: è sempre stata Sara a viaggiare, a scendere giù in Calabria per portare avanti il rapporto.

E ora dopo il primo video nel pinnettu sono già dolori; Fabio aveva oltretutto già confidato i suoi dubbi sulla ragazza qualche minuto prima: “Mi guardo intorno, qualche distrazione c’è stata, i miei sentimenti sono rallentati e non la vedo come la persona che può stare al mio fianco”. Poi la confessione del tradimento avvenuto a giugno.

