La loro fuga, dopo una tentata rapina, è durata poche ore. Ieri pomeriggio, i Carabinieri della di Ostia hanno arrestato una coppia di romani conviventi, di 47 e 51 anni, con l’accusa di rapina aggravata.

I due, con diversi precedenti per furto, hanno tentato un colpo alla “Bonnie e Clyde”. L’uomo e la donna, nella giornata di ieri, sono entrati furtivamente in un magazzino di un negozio di casalinghi di Ostia, tentando di rubare vari prodotti: trucchi, profumi e creme di bellezza, finiti tutti in un carrello.

Ma durante l’incetta di prodotti di bellezza, i due hanno fatto troppo rumore, catturando l’attenzione del responsabile dell’esercizio commerciale.

Arrivato nel magazzino, il proprietario del negozio ha sorpreso la coppia intenta a riempire il carrello di merce. Il commerciante, nel tentativo di fermarli, è stato colpito da un taglierino che aveva uno dei due malviventi. Fortunatamente, per l’uomo non ci sono state gravi complicazioni. I due ladri, dopo la violenta colluttazione con il proprietario del negozio, hanno poi abbandonato l’intera refurtiva e sono fuggiti.

Immediato l’intervento dei Carabinieri, che hanno visionato i filmati del sistema di video-sorveglianza, nonché le foto che l’aggredito era riuscito a fare con il suo cellulare ai rapinatori. I militari hanno riconosciuto subito i due responsabili, già noti alle forze dell’ordine.

I Carabinieri hanno così avviato le serrate ricerche nel territorio per rintracciare e catturare i due fuggitivi.

I militari, dopo aver controllato vari luoghi abitualmente frequentati dalla coppia li hanno rintracciati in strada e bloccati. A seguito della perquisizione, all’uomo è stato anche trovato il taglierino utilizzato durante la rapina.

I due ladri sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio di convalida presso il Tribunale di Roma, all’esito del quale è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Redazione

Andrea Lagatta