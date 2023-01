Se i russi dovessero arrivare a Kiev a quel punto scoppierebbe la Terza Guerra Mondiale. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto a un evento a Roma, dopo aver partecipato ad un bilaterale con il suo collega francese, Sébastien Lecornu, ricevuto a villa Madama ieri pomeriggio. Il conflitto “inizierebbe nel momento in cui carri armati russi arrivassero a Kiev e ai confini d’Europa. Fare in modo che non arrivino è l’unico modo per fermarla” ha detto il ministro annunciando che “la prossima settimana potrebbe nascere il nuovo decreto sugli aiuti all’Ucraina”.

A meno di un anno dall’anniversario dell’invasione della Russia annunciata da Vladimir Putin in diretta televisiva, il 24 febbraio del 2022, il segretario del Consiglio per la sicurezza nazionale e la difesa dell’Ucraina Oleksii Danilov ha annunciato che Mosca sta preparando un’ondata di nuove offensive proprio per il prossimo 24 febbraio. “La Russia intensificherà gli attacchi e l’Ucraina attende le tanto necessarie consegne di armi promesse dagli alleati occidentali”. Italia e Francia vanno verso l’accordo per inviare a Kiev sistemi di difesa anti-aerea Samp-T dopo il via libera di Germania, Regno Unito e Stati Uniti all’invio di carri armati.

La guerra è al 339esimo giorno. Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky – mentre in Italia ci si azzuffa sulla sua ospitata con un video registrato alla serata finale del Festival di Sanremo – ammette che la situazione al fronte “è estremamente grave”, soprattutto nella provincia orientale di Donetsk, dove Mosca sta intensificando gli attacchi. Crosetto e l’omologo francese hanno affrontato nel loro meeting la collaborazione sulla guerra, il tentativo di arrivare a un tavolo di pace, gli sforzi per la sicurezza del “Mediterraneo allargato”, Medioriente compreso.

“Tra Italia e Francia – spiega la nostra Difesa in un tweet – valori condivisi che rafforzano visione strategica comune. Piena sintonia su temi discussi tra cui: impegno per l’Ucraina, sicurezza nel Mediterraneo, difesa europea e cooperazione tra forze armate”. Sicurezza del “Mediterraneo allargato”, del Centro e Nord-Africa, ” della cooperazione in campo militare e industriale e della possibilità di costruire insieme una visione di sicurezza e difesa che abbia il coraggio di pensare non soltanto ai nostri due Paesi e al Mediterraneo allargato ma al futuro della Difesa europea” ha continuato Crosetto.

“Oggi – ha aggiunto il ministro – abbiamo affrontato numerosi temi, in primis la sicurezza dei nostri due Paesi partendo dal fronte est e quello che sta succedendo e continua a succedere in Ucraina”. A questo proposito, i due ministri hanno convenuto sul fatto che “la guerra scatenata dalla Russia rappresenta la più grave minaccia per la pace e la stabilità del continente europeo a partire dalla fine della Seconda guerra mondiale, una chiara violazione dei principi di integrità e inviolabilità dei confini territoriali, del Diritto Internazionale e della Carta delle Nazioni Unite”, si legge in un comunicato della Difesa.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

© Riproduzione riservata

Antonio Lamorte