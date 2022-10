Un cadavere in stato di decomposizione riverso in mezzo a un campo. La macabra scoperta è avvenuta a Caivano, in provincia di Napoli in un terreno situato nella frazione di Pascarola. Si tratta di un 45enne che era scomparso 6 giorni fa dall’ospedale. È stato trovato oggi cadavere.

Di lui non si avevano più notizie. Poi questa mattina i carabinieri della stazione di Caivano hanno rinvenuto in un terreno nella frazione Pascarola, il corpo di un uomo di 45 anni allontanatosi lo scorso 3 ottobre dal reparto Psichiatria dell’ospedale di Frattamaggiore.

La salma era in avanzato stato di decomposizione e il riconoscimento non è stato semplice. I militari dell’Arma della compagnia locale sono entrati subito in azione delimitando l’area e avviando le indagini. Non si esclude che sia morto per cause naturali. Indagini sono in corso per capire cosa sia successo.

Redazione

Elena Del Mastro