Un allarme per attacco aereo è scattato in diverse regioni dell’Ucraina durante la notte. Secondo quanto riferito dall’aeronautica delle forze armate ucraine – come riporta l’agenzia Unian – i russi hanno lanciato droni d’attacco da sud.

La difesa area è entrata in azione a Kiev, dove i cittadini sono stati invitati a recarsi nei rifugi. Le forze di difesa sono attive da diverse ore nelle regioni di Mykolaiv, Zaporizhzhia, Kherson, Dnipropetrovsk, Vinnytsia, Zhitomyr e Kirovohrad. Successivamente l’allarme è scattato anche nella regione di Cherkasy.

Secondo funzionari di Kiev, le difese aeree della capitale Ucraina Kiev hanno abbattuto tutti i droni russi usati nell’ambito di un attacco alla città nel corso della notte appena trascorsa. È quanto riporta il quotidiano Kyiv Independent.

Nella notte, poco dopo la mezzanotte, erano stati attivati gli allarmi per raid aerei negli oblast centrali, orientali e meridionali dell’Ucraina. L’aeronautica militare Ucraina ha avvertito della minaccia di attacchi con droni e missili in tutto il Paese.

“Le nostre forze e i nostri mezzi di difesa aerea hanno individuato e distrutto tutti gli obiettivi nemici nello spazio aereo intorno a Kiev”, ha dichiarato su Telegram Serhiy Popko, capo dell’amministrazione militare della capitale.

Popko ha aggiunto che, secondo le informazioni preliminari, la Russia ha attaccato la città con droni Shahed di fabbricazione iraniana. Non sono ancora disponibili informazioni su vittime o danni, ha aggiunto Popko.

