Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto un colloquio telefonico con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

“Insieme alla presidente Ursula von der Leyen abbiamo discusso dell’ulteriore sostegno finanziario per Kiev alla vigilia della conferenza per la ripresa dell’Ucraina che si terrà a Londra il 21-22 giugno e delle prospettive per l’adozione dell’11esimo pacchetto di sanzioni dell’Ue contro la Russia!, ha scritto Zelensky su Twitter.

“Attendiamo con impazienza l’annuncio della valutazione verbale provvisoria dei progressi dell’Ucraina nell’attuazione delle raccomandazioni della Commissione europea di questa settimana”, ha affermato Zelensky.

Zelensky, inoltre, ha avuto un colloquio telefonico con il premier dell’Olanda e della Danimarca, rispettivamente Mark Rutte e Mette Frederiksen. “Mantengo un dialogo regolare con gli amici dell’Ucraina. Ho avuto una telefonata con il primo ministro olandese Mark Rutte e con quello della Danimarca Mette Frederiksen”, ha scritto Zelensky, il quale ha informato i due della “situazione attuale sul campo di battaglia”.

“Ho anche parlato dell’esito della visita dei leader africani a Kiev. Abbiamo discusso degli sforzi necessari per consolidare il sostegno all’Ucraina da parte dei Paesi del Sud globale. In particolare, abbiamo discusso del coinvolgimento di questi Paesi nell’attuazione della nostra Formula di pace in 10 fasi”, ha concluso Zelensky.

