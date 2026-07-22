Vinicius Junior si sta preparando per la prossima stagione dopo il brutto Mondiale giocato con il Brasile, ma è finito “sotto processo” dei fan per essersi mostrato sui social dopo un’intervento subito al mento. Come riporta il New York Post, il calciatore brasiliano si sarebbe infatti sottoposto ad un trattamento di chirurgia estetica al viso di nascosto dagli occhi di chiunque potesse divulgare la notizia prematuramente. L’attaccante del Real Madrid ha infatti optato per un intervento di armonizzazione del mento, che serve per dare più volume al viso e definirlo maggiormente, facendo uscire i lineamenti. L’operazione sarebbe avvenuta alla clinica di Goiania per mano del dermatologo Alessandro Alarcao.

I social pungono Vinicius

Virginia Fonseca, fidanzata di Vinicius, ha pubblicato su Instagram delle foto mostrando la “nuova faccia” del calciatore e il cambiamento non è passato inosservato ai follower, che hanno fatto partire discussioni sul suo nuovo aspetto. Il brasiliano ha inoltre partecipato ad alcuni eventi dove è stato immortalato con foto che sono finite sul web, e anche da queste si è notato il grande cambiamento dei suoi lineamenti del viso. Suoi social gli utenti si sono sbizzarriti commentando il nuovo aspetto del loro idolo: “Non sembra neanche lui“, scrive uno di loro. “Vini, che hai combinato? Sei irriconoscibile“, risponde un altro.

L’operazione

Vinicius si è sottoposto ad un’operazione la cui tecnica prevede l’iniezione di sostanze che rimodellano i tratti del viso. Il calciatore del Real Madrid voleva pronunciare di più il suo mento senza stravolgere particolarmente i suoi tratti naturali. Tanti altri campioni ricorrono spesso a questo tipo di trattamenti, a volte non per scelta personale ma per correggere dei traumi subiti in campo. Quasi sempre questi interventi vengono effettuati in momenti di pausa dall‘attività agonistica al fine di avere del tempo per recuperare.

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Riccardo Tombolini