Il telefono ha squillato a lungo a vuoto prima di spegnersi definitivamente. Dal 28 settembre Vinitha Nicolò, 39 anni, è scomparsa nel nulla dal comune di Predaia, in val di Non, in Trentino. Subito i familiari e il fidanzato hanno lanciato l’allarme e subito sono partite le ricerche. Il suo copro è stato trovato a 24 ore dalla denuncia della sua scomparsa nella forra del Rio Pongaiola a Ton. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio contro ignoti: si indaga per capire se la morte della donna, mamma di due bambine, sia stata causata da un incidente o da un’altra persona. E dagli elementi raccolti finora non si può escludere l’ipotesi di omicidio. Un giallo su cui bisogna fare luce.

Vinitha, originaria di Lavis, altro comune nel Trentino, era nata in Sri Lanka. Secondo quanto riportato dal Mattino, era stata adottata da bambina insieme alla sorella da genitori italiani. Si era spostata per amore a Predaia dove faceva la barista. Poi mercoledì 28 settembre è scomparsa nel nulla. Il corpo è stato trovato nel fondo del fiume ed è proprio questo dettaglio ad aver insospettito gli investigatori. Tra le ipotesi al vaglio c’è la caduta accidentale dal sentiero che stava percorrendo: il luogo è molto impervio e sarebbe potuta scivolare o inciampare. Sarebbe poi caduta per 10 metri prima di finire nel rio. Ma se così fosse, come sarebbe finita nel fiume vista la fitta boscaglia, ben 40 metri più in basso? Alberi e arbusti avrebbero certamente bloccato la sua inesorabile caduta. Da qui il sospetto che la giovane mamma non sia caduta accidentalmente ma che qualcuno possa aver spostato il suo corpo forse anche allo scopo di simulare quella tragica fatalità.

Ma al momento gli investigatori non escludono alcuna pista in attesa anche dell’autopsia. A un primo esame non sembrerebbero esserci segni di violenza sul corpo. Il luogo dove il corpo è stato ritrovato è raggiungibile solo a piedi. Gli investigatori continuano a sentire amici e familiari e ad analizzare le immagini delle videocamere di sorveglianza puntate sui luoghi che Vinitha avrebbe percorso nelle ore prima di morire cercando di trovare una traccia che possa togliere il mistero su quella drammatica morte.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

