Al festival di Sanremo 2024 si è sentita una grande assenza in platea. Lorella Cuccarini sul palco dell’Ariston e Alba Parietti – per la prima volta dopo anni – assente dalla kermesse. La Parietti avrebbe preferito il divano di casa e le coccole del suo fidanzato “io mi sentivo Cenerentola e forse gli facevo un po’ pena, era compassionevole…”.Già alla vigilia della 74° edizione della kermesse la conduttrice aveva dato la notizia lasciando di stucco i fan.

“Chi è che non mi ha invitata all’Ariston? Mi porterò il segreto nella tomba, così tutti si dovranno chiedere perché, dopo 32 anni di onorata poltrona, come se fossi un Andreotti sanremese. Scaldare la stessa poltrona, tutti questi anni di fila, non è da tutti”.

I fischi su Geolier: “Il razzismo non c’entra nulla”

“Si è creato un grande equivoco con i fischi risuonati ieri sera all’Ariston dopo l’annuncio della classifica della serata cover: la vittoria di Geolier non è stata fischiata perché lui è napoletano, è stata fischiata perché il pubblico aveva preferito il bellissimo omaggio di Angelina Mango al papà Pino, che quel palco lo ha calcato tantissime volte, lasciando un segno profondo.”

“Il Teatro aveva tributato la standing ovation ai Mango, che per chi non lo sapesse sono di Lagonegro, a sud di Napoli. Quindi il razzismo settentrionale non c’entra nulla“. Lo dice all’Adnkronos Alba Parietti, stupita dalle accuse di razzismo ai fischi sulla vittoria di Geolier.

Parietti su Angelina Mango: “Merita di vincere”

“La performance di Angelina Mango merita di vincere ieri. La sua non è stata solo una bellissima canzone cantata bene: è stata un’emozione potentissima, che ci porteremo dietro per sempre. Uno dei momenti più emozionanti della storia della storia del Festival, rimarrà negli annali della kermesse”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo