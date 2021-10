Guai in vista per l’ex commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri.

L’ex capo della struttura commissariarale è indagato a Roma per peculato e abuso d’ufficio, nell’ambito dell’indagine che coinvolge, tra gli altri, gli imprenditori Mario Benotti, Andrea Vincenzo Tommasi ed Edisson Jorge San Andres Solis, e per corruzione, fattispecie per la quale la Procura ha chiesto l’archiviazione del fascicolo. Per questa ipotesi è atteso il parere del gip.

Per le altre due accuse l’inchiesta va però avanti.

Come rende noto l’ufficio stampa dell’ex Commissario, sabato scorso Arcuri è stato sentito dai pubblici ministeri Varone e Tucci della Procura di Roma, in relazione alla nota inchiesta sulle mascherine per le fattispecie di abuso d’ufficio e peculato.

“E’ stato così possibile – si legge nella nota stampa – un confronto e un chiarimento che si auspicava da molto tempo con l’autorità giudiziaria, rispetto alla quale sin dall’origine dell’indagine il dott. Arcuri ha sempre avuto un atteggiamento collaborativo, al fine di far definitivamente luce su quanto accaduto“.

Andrea Lagatta

