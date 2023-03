L’inchiesta sulla rete di protezione e sui collaboratori di Matteo Messina Denaro, il boss di Castelvetrano arrestato lo scorso 16 gennaio nei pressi di una clinica privata di Palermo dopo 30 anni di latitanza, fa segnare un nuovo ‘colpo’.

I carabinieri del Ros hanno tratto in arresto questa mattina la sorella dell’ex primula rossa di Cosa Nostra, Rosalia, con l’accusa di associazione mafiosa. L’inchiesta è stata coordinata dalla Procura di Palermo: secondo gli inquirenti la donna avrebbe aiutato per anni il fratello a sottrarsi alla cattura e avrebbe gestito per suo conto la “cassa” della “famiglia” e la rete di trasmissione dei ‘pizzini’, consentendo così al capomafia di mantenere i rapporti con i suoi uomini durante la sua lunga latitanza.

Detta anche ‘Rosetta’, la sorella arrestata oggi è la maggiore delle quattro del boss ed è anche la la madre di Lorenza Guttadauro, che dall’arreso di MMD ne è diventata l’avvocato. Pure lei è alle prese con i guai giudiziari della famiglia, anche suo marito, Luca Bellomo, è stato in carcere perché ritenuto parte del clan, è tornato in libertà nel novembre scorso.

Rosalia è anche la moglie di Filippo Guttadauro che ha scontato 14 anni per associazione mafiosa ed è tuttora in carcere al cosiddetto ‘ergastolo bianco’.

Il secondo figlio della donna, Francesco, nipote prediletto del padrino trapanese, sta espiando una condanna a 16 anni sempre per associazione mafiosa.

La misura cautelare è stata disposta dal gip Alfredo Montalto. Sono in corso decine di perquisizioni in provincia di Trapani nell’ambito dell’operazione che ha portato all’arresto della donna.

(in aggiornamento)

Redazione

© Riproduzione riservata

Carmine Di Niro