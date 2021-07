Lunedì 12 luglio il servizio su tutta la rete Atac di bus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Nord sarà regolare. Regolari anche, nella notte tra domenica e lunedì, gli autobus notturni. Lo sciopero Atac della durata di 24 ore, inizialmente annunciato da Faisa Cisal, è stato infatti sospeso. A comunicarlo è una nota di Roma Mobilità.

LA PROTESTA DI ROMA TPL

Per la stessa data è stata invece confermata un’altra agitazione, proclamata dall’Usb Lavoro Privato – Trasporti Roma e Lazio. Potrebbero quindi verificarsi possibili stop in alcuni orari per diverse linee di bus. “I lavoratori del trasporto pubblico privato di Roma TPL – Cotri – Mauritius e altre consorziate, lunedì 12 luglio scioperano dalle ore 08:30 alle ore 17:00 e dalle ore 20:00 a fine servizio, rimettendoci la loro paga, per chiedere più sicurezza e maggiori manutenzioni sulle vetture aziendali” si legge sul comunicato dell’organizzazione sindacale.

Roberta Davi

© Riproduzione riservata

Mariangela Celiberti