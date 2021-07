Questa mattina, alle 12, si terranno i funerali di Raffaella Carrà, morta il 5 luglio scorso a 78 anni. La cerimonia funebre si terrà nella Basilica di Santa Maria in Ara Coeli e sarà trasmessa in diretta televisiva da Rai 1, mentre i cittadini potranno seguire le esequie in diretta da un maxischermo allestito in piazza del Campidoglio, nel rispetto delle regole per contenere la diffusione del coronavirus.

Tante le persone che hanno voluto omaggiare per l’ultima volta la showgirl, che aveva un rapporto indissolubile con la città di Roma. Alle 11 di questa mattina è stata chiusa la camera ardente in Campidoglio, aperta per due giorni consecutivi per consentire alle tante persone, tra cui colleghi e artisti, di ricordare con commozione la cantante scomparsa.

All’interno della stanza è stato installato uno schermo su cui passavano le immagini di alcune delle memorabili performance dell’artista e conduttrice, da quelle con Mina a Milleluci alle coreografie ispirate dalle musiche dei Beatles.

