Gary Lineker ha vinto la sua partita con la BBC, almeno per il momento, un caso che era andato ben oltre il calcio e che aveva fatto esplodere un boicottaggio nell’emittente e una polemica ancora da smaltire. L’ex calciatore e popolare commentatore sportivo è stato reintegrato alla conduzione del programma che conduce sull’emittente pubblica britannica dopo esser stato sospeso a causa di un tweet in cui aveva paragonato la stretta sull’immigrazione del governo conservatore guidato da Rishi Sunak alla retorica usata dalla Germania nazista negli anni Trenta. A comunicare il reintegro è stata la stessa BBC.

Aveva fatto il giro del mondo la sospensione. Lineker è stato uno degli attaccanti inglesi più noti di sempre. Ha segnato 48 gol con la Nazionale e ha giocato con Leicester, Everton, Barcellona e Tottenham. È alla conduzione di Match of the Day, principale trasmissione sul calcio dell’emittente, dal 1999 ed è pagato circa un milione e mezzo di euro all’anno. Il caso è esploso dopo un suo tweet, durissimo, sulla stretta all’immigrazione di Londra. Il post è comparso sulla sua pagina, seguita da quasi nove milioni di follower.

La proposta di legge per contrastare l’immigrazione irregolare era stata presentata alla Camera martedì scorso dalla ministra dell’Interno britannica Suella Braverman. La proposta colpiva soprattutto i migranti che provano ad arrivare nel Regno Unito con mezzi di fortuna attraverso il canale della Manica tra Francia e Regno Unito. Prevede che chiunque arrivi irregolarmente venga prima fermato e poi espulso nel Paese di origine o in un “terzo Paese sicuro”.

Lineker aveva paragonato nel suo post il linguaggio utilizzato dai ministri del governo britannico per parlare dei richiedenti asilo a quello “usato dalla Germania degli anni ‘30”, ovvero della Germania Nazista. “Non c’è un afflusso enorme. Accogliamo molti meno rifugiati rispetto ad altri grandi paesi europei. Questa è solo una politica incommensurabilmente crudele rivolta alle persone più vulnerabili in un linguaggio non dissimile da quello usato dalla Germania negli anni ’30, e io sarei fuori luogo?“. Braverman aveva definito “offensivo” il tweet, altri membri del governo avevano criticato lo stesso post.

There is no huge influx. We take far fewer refugees than other major European countries. This is just an immeasurably cruel policy directed at the most vulnerable people in language that is not dissimilar to that used by Germany in the 30s, and I’m out of order? — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) March 7, 2023

Lineker era stato sospeso venerdì per aver violato le linee guida di imparzialità dell’emittente. La notizia aveva fatto il giro del mondo e scatenato una protesta non soltanto social. In segno di protesta nessuno degli altri commentatori abituali del programma, degli ospiti e dei possibili sostituti si era dichiarato disponibile a partecipare a Match of the Day. La protesta si è allargata ad altri conduttori di altri programmi sportivi e ad altri programmi radiofonici. La BBC ha dovuto rivedere il palinsesto sostituendo la trasmissione con altre: una sull’antiquariato, un’altra sul giardinaggio.

Un portavoce della BBC aveva dichiarato che la decisione sarebbe stata rivista “fino a quando non avremo una posizione concordata e chiara sul suo utilizzo dei social media”. Il reintegro è stato comunicato con un comunicato in cui il direttore generale di BBC Tim Davie ha parlato anche di una revisione dei regolamenti sull’uso dei social network da parte di chi lavora per l’emittente. “Non è stata facile – ha commentato a proposito della sospensione – , ma ritengo che fosse proporzionata e che fosse la cosa giusta da fare per la BBC“.

Lineker ha ringraziato Davies, accolto con favore la notizia e dichiarato di non vedere l’ora di tornare a condurre la trasmissione. “Per quanto difficili siano stati gli ultimi giorni, semplicemente non sono paragonabili a dover fuggire da casa tua dalla persecuzione o dalla guerra per cercare rifugio in una terra lontana. È commovente vedere l’empatia verso la loro situazione da così tanti di voi. Restiamo un Paese abitato prevalentemente da persone tolleranti, accoglienti e generose. Grazie”. Insomma ha ribadito il punto pur ringraziando l’emittente.

A final thought: however difficult the last few days have been, it simply doesn’t compare to having to flee your home from persecution or war to seek refuge in a land far away. It’s heartwarming to have seen the empathy towards their plight from so many of you. 3/4 — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) March 13, 2023

Il caso non è da sottovalutare: il dibattito sulla libertà di espressione è aperto, anche in virtù degli annunci della BBC su un nuovo regolamento. Tra le altre cose, le parole di Lineker erano arrivate da un social personale e non erano state pronunciate in onda, durante la trasmissione.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

