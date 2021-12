Per Beppe Grillo c’è una nuova grana da sbrigare, e questa volta non riguarda il Movimento 5 Stelle sempre più lacerato da conflitti interni e da una leadership, quella di Giuseppe Conte, che appare quantomeno offuscata.

Dopo il rinvio a giudizio del figlio Ciro, accusato di violenza sessuale ai danni di una 19enne italo-norvegese assieme a tre amici per il presunto stupro avvenuto nel luglio 2019 in Costa Smeralda, nella villa del padre a Porto Cervo, ora tocca a Grillo senior avere a che fare con la magistratura.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno, Mario Profeta, ha infatti respinto la richiesta del pubblico ministero Sabrina Carmazzi di archiviazione per violenza privata nei confronti di Beppe Grillo ai danni del giornalista Francesco Selvi.

Il gip ha disposto che il pubblico ministero formuli l’imputazione ‘coatta’ nei confronti di Grillo entro 10 giorni. Dopo la denuncia del giornalista alla procura di Livorno, il pm aveva notificato l’avviso di conclusione delle indagini per Grillo per l’accusa di lesioni mentre aveva chiesto al gip l’archiviazione per violenza privata. A renderlo noto è l’Ast, l’Associazione dei giornalisti toscani.

I fatti risalgono al 7 settembre del 2020 quando sulla spiaggia di Marina di Bibbona (Grosseto) Francesco Selvi stava cercando di intervistare Beppe Grillo per la trasmissione di Rete4 ‘Dritto e Rovescio’, programma condotto da Paolo Del Debbio.

Grillo, secondo l’accusa, strappò di mano il cellulare al giornalista e lo spinse per le scale dello stabilimento balneare dove si trovava procurandogli un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Da qui la denuncia per violenza privata e lesioni fatta dal giornalista alla Procura di Livorno.

Da parte sua Grillo aveva invece postato sul suo blog un video come prova in sua difesa in cui si vedevano le riprese dall’accaduto da una telecamera di sicurezza dello stabilimento balneare.



