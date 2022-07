“Draghi probabilmente era stanco e ha colto la palla al balzo per andarsene“. Parole di Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia in una intervista rilasciata a Repubblica ricostruisce così la caduta dell’Esecutivo. “Non volevamo far cadere Draghi, ma si è reso indisponibile a un bis. In ogni caso ha scelto lui e adesso siamo già al lavoro per un nuovo governo di centrodestra“.

Per l’ex premier “noi (Forza Italia, ndr) siamo una forza responsabile, non abbiamo nulla da spartire con i 5Stelle. Abbiamo fatto parte di una maggioranza di unità nazionale, di un governo che io ho voluto che nascesse. Non avevamo motivo per farlo cadere”. Berlusconi, così come per la Lega, voleva “che il governo andasse avanti ma ciò non poteva accadere con i 5Stelle che avevano determinato la crisi e rotto il patto di fiducia alla base della maggioranza di unità nazionale. Avevamo proposto una risoluzione che prevedeva un nuovo esecutivo senza i grillini. Ma Draghi ha deciso di mettere la fiducia sulla mozione Casini, che non conteneva queste indicazioni. Ecco perché, a quel punto, il gruppo di Forza Italia non ha potuto fare altro che uscire dall’aula”.

Poi ritorna sulla presunta stanchezza dell’ex presidente della Banca Centrale Europea: “La mia impressione – dice il Cavaliere – è che si fosse stancato, che non avesse più voglia di andare avanti. Sa, il lavoro di presidente del Consiglio ha orari più lungi di quelli di governatore di una banca centrale… In ogni caso, ha scelto lui. Forza Italia non ha alcuna responsabilità nella caduta di questo governo”.

Quando il direttore di Repubblica Maurizio Molinari osserva che Forza Italia si è trovata dalla stessa parte di populisti e sovranisti, Berlusconi replica: “Noi non facciamo parte di queste famiglie, noi siamo un’altra cosa. Siamo una forza inserita nel blocco atlantista, occidentale. Infatti volevamo salvare l’esecutivo Draghi. Ora comincia una campagna elettorale e i sondaggi dice che vinceremo la maggior parte dei collegi. Nella coalizione – prosegue l’ex premier – ci sarà anche Giorgia Meloni. Le altre liste saranno quella delle Lega e due di centro. Ma la nostra bussola sarà il programma, al quale sto già lavorando”.

Berlusconi affronta anche la questione del candidato premier. Sarà Giorgia Meloni, nel caso in cui Fratelli d’Italia risulterà la prima lista della coalizione. “La questione della premiership non è all’ordine del giorno. Se e quale indicazione dare lo decideremo nel corso di un vertice che faremo comunque prima della campagna elettorale”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giovanni Pisano