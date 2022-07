Dopo una giornata interminabile, ne inizia un’altra in cui le dimissioni di Mario Draghi sono dietro l’angolo. Mercoledì il premier ha incassato una fiducia ‘monca’ con appena 95 sì e 38 no. Lega, Forza Italia e M5s ieri non hanno votato per Draghi al Senato: La fiducia dunque c’è ma la maggioranza no. Le forze politiche già pensano al voto, probabilmente il 2 o il 9 ottobre.

Cade l’ennesimo governo, il terzo, di una legislatura segnata da una classe politica che giorno dopo giorno alimenta sempre di più il partito che da tempo segna il Paese: l’astensionismo. La maggioranza di Draghi precipita e a voltare le spalle all’ex presidente della Banca Centrale Europea non è solo quel che resta dei 5 Stelle, ma anche l’intera coalizione di centrodestra, unita più che mai in questo momento perché consapevole, forte dei sondaggi, di vincere le prossime elezioni.

Oltre a Fratelli d’Italia guidati da una Giorgia Meloni raggiante più che mai (“la storia ci ha dato ragione”) ma bacchettata dallo stesso Draghi (“siete voi che decidete, quindi niente richieste di pienit poteri, va bene?”), anche Forza Italia e Lega hanno fatto un passo indietro. Alle 9 Draghi sarà alla Camera dove annuncerà le proprie dimissioni all’inizio del dibattito sulla fiducia alla Camera per poi formalizzarle nel corso della giornata al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Presidente della Repubblica può accettare le dimissioni e sciogliere le Camere. In tal caso Draghi resta in carica per il disbrigo degli affari correnti. Ma c’è una seconda opzione. Mattarella potrebbe rifiutare le dimissioni e sciogliere le Camere. In questo caso Draghi sarebbe ancora nella pienezza dei poteri e lo resterebbe fino al nuovo governo.

LA DIRETTA

ORE 9:50 – DRAGHI SI E’ DIMESSO – Mario Draghi è salito al Quirinale per rassegnare le dimissioni al capo dello Stato Sergio Mattarella. Il presidente del Consiglio si è quindi recato a Palazzo Giustiniani per incontrare la Presidente del Senato Elisabetta Casellati.

“Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri, Prof. Mario Draghi, il quale, dopo aver riferito in merito alla discussione e al voto di ieri presso il Senato, ha reiterato le dimissioni sue e del Governo da lui presieduto. Il Presidente della Repubblica ne ha preso atto. Il Governo rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti”, si legge in una nota del Quirinale.

ORE 09:27 – GOVERNO: NIENTE CDM SU COMUNICAZIONI DRAGHI – Oggi non si terrà, come ipotizzato nelle ultime ore, un Consiglio dei ministri. Secondo quanto spiegano fonti di governo, Mario Draghi aveva già annunciato le dimissioni ai ministri la scorsa settimana, poi respinte da Sergio Mattarella. Non ci sarà quindi un nuovo passaggio in Cdm poichè formalmente l”intenzione di dimettersi era già stata comunicata.

ORE 09:20 – FRANCIA: “DRAGHI PILASTRO UE, ORA SI APRE PERIODO DI INCERTEZZA” – “Quando si ha un’Europa solida, nessuno tenta di attaccarla. L’Italia adesso entrerà in un periodo che forse sarà un po’ meno stabile che quello che abbiamo avuto in precedenza. Voglio rendere omaggio a Mario Draghi che è uno statista eccezionale, un partner della Francia. Abbiamo visto quanto abbiamo lavorato bene insieme. È un pilastro dell’Europa”: lo ha detto la segretaria di Stato francese agli Affari europei, Laurence Boone, intervistata da radio France Inter. Alla domanda se fosse preoccupata per l’uscita di scena di Draghi, Boone ha risposto che ora si apre “un periodo di incertezza e i periodi di incertezza non rendono mai tranquilli. Ma vi ricordo che durante il Covid-19, che è stato anche un periodo di grande incertezza, abbiamo saputo fare un debito comune (con il piano di rilancio #NextGeneratioEu, ndr) e questo fornisce all’Unione europea una base molto forte. Un indebitamento comune e solidale che ha permesso di aiutare i Paesi più colpiti”, ha sottolineato l’ex capo economista dell’Ocse, passata da qualche settimana nel governo francese.

ORE 09:13 – DRAGHI ALLA CAMERA: “ANCHE IL CUORE DEI BANCHIERI CENTRALI A VOLTE VIENE USATO” – “Prima di tutto grazie”. Sono le parole con cui il presidente del consiglio, Mario Draghi, ha aperto il suo intervento alla Camera. Ne è seguito un lungo applauso. “Certe volte anche il cuore dei banchieri centrali viene usato, grazie per questo e per tutto il lavoro fatto in questo periodo”. Lo ha detto, sorridendo e visibilmente emozionato, il presidente del Consiglio Mario Draghi in Aula alla Camera al termine del lungo applauso che lo ha accolto.



ORE 09: 05 – DRAGHI : “ORA AL COLLE PER COMUNICARE LE MIE DETERMINAZIONI” – “Alla luce del voto espresso ieri sera dal Senato chiedo di sospendere la seduta per recarmi dal presidente della Repubblica per comunicare le mie determinazioni”. Lo dice il premier Mario Draghi intervenendo alla Camera. Seduta sospesa nell’Aula della Camera finta alle 12, in attesa degli esiti del colloquio tra url presidente del Consiglio Mario Draghi ed il Capo dello Stato. Lo annuncia il presidente della Camera Roberto Fico. Dopo aver fatto il suo brevissimo annuncio, Draghi ha salutato con la mano i deputati. Aveva quasi preso la via della porta quando il presidente della Camera Roberto Fico gli ha chiesto di quanto tempo avesse bisogno per la sospensione. Inizialmente smarrito Draghi ha detto “fino a mezzogiorno”. E qui un nuovo applauso

ORE 09:00 – DRAGHI ALLA CAMERA ACCOLTO DAGLI APPLAUSI – Mario Draghi entra nell’Aula della Camera e viene accolto da una lunga standing ovation del centrosinistra e del governo. Immobili il centrodestra e i M5S.

ORE 08:50 – LETTA CONVOCA I GRUPPI – Il segretario del Pd, Enrico Letta, riunirà oggi i gruppi parlamentari dem e la segreteria del Partito per fare il punto sulla crisi di governo. L’assemblea dei parlamentari avrà luogo, dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio alla Camera, nella Sala del Mappamondo di Montecitorio. La segreteria si riunirà, invece, nella Sala David Sassoli del Nazareno.

ORE 08:35 – DRAGHI ARRIVATO A PALAZZO CHIGI – Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è appena arrivato a Palazzo Chigi. Alle 9 il premier è atteso alla Camera per le comunicazioni, a seguire – dopo un probabile Cdm lampo – dovrebbe andare al Quirinale per le dimissioni. Nella sede del governo è arrivato da pochi minuti anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Roberto Garofol

ORE 08:30 – ELEZIONI ANTICIPATE, LE DATE PIU’ PROBABILI – La data più probabile potrebbe essere quella del 2 o del 9 ottobre, visto che il 25 settembre si celebra il capodanno ebraico.

Redazione