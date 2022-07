È il giorno della verità, finalmente, dopo cinque giorni di attese e trattative e pettegolezzo politico. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi oggi riferirà alle Camere sulla crisi di governo aperta la settimana scorsa. Quello che potrebbe succedere è ancora un enigma. Il premier, tra conferenza stampa e comunicato, era stato piuttosto chiaro, dal tono definitivo. Aveva escluso un governo senza Movimento 5 Stelle e un bis. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha comunque respinto le sue dimissioni e lo ha invitato a comunicare nelle aule del Parlamento.

Crisi extraparlamentare, considerata la fiducia ugualmente incassata al Senato nonostante il non voto dei 5 Stelle, tutta politica dunque. Palazzo Madama oggi potrebbe confermare la fiducia a Draghi. I 5s di Giuseppe Conte potrebbero uscire dalla maggioranza. Una ventina i parlamentari pentastellati che sarebbero orientati a una nuova scissione dopo quella infiammata del ministro degli Esteri Luigi Di Maio del mese scorso. Lega e Forza Italia in bilico, sarebbero tentati dall’appoggio a Draghi. Senza M5s, ovviamente.

La condizione di Berlusconi e Salvini è che si vada a votare a marzo 2023, per non dare troppo al segretario del Partito Democratico Enrico Letta di ri-organizzare la coalizione. Il Carroccio reclama il rimpasto. Sarebbe comunque una nuova ferita nella coalizione e per Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni che svetta in tutti i sondaggi e che preme per andare al voto. Avrebbe già assemblato una bozza di squadra di governo. Se Draghi dovesse confermare le dimissioni le ipotesi sono quella di un governo tecnico o di scopo (che appare altamente improbabile) per approvare la Legge di Bilancio e accompagnare il Paese alle elezioni o il voto subito. Prima data utile sarebbe quella del 2 ottobre. Le trattative impazzano. È il giorno della verità.

ORE 8:40 – LA TELEFONATA CON ZELENSKY – Draghi ieri sera ha avuto un colloquio con il Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. Secondo diversi osservatori è il segno che a questo punto non sarebbe sua intenzione stroncare la sua esperienza al governo in un momento di grandi tensioni internazionali.

ORE 8:35 – DI MAIO CONTRO IL M5S – “Diciamo la verità, il partito di Conte ha già deciso di non votare la fiducia al governo Draghi. Conte sta scommettendo sul voto anticipato, ma sarebbe un ulteriore crollo nei sondaggi”, osserva infatti il ministro degli Esteri Luigi Di Maio tornando ad attaccare il suo ex Movimento.

ORE 8:30 – L’INCONTRO CON MATTARELLA – Dopo aver visto ieri Letta a palazzo Chigi, Draghi è salito un’altra volta al Quirinale per confrontarsi con il Presidente della Repubblica Mattarella. Nulla trapela sulla eventuale decisione presa dal premier tanto che in serata tutti parlano con timore di un lungo showdown al buio nell’Aula del Senato.

ORE 8:15 – LA FIDUCIA AL BUIO – Il premier farà il suo intervento e attenderà le risposte dagli interventi dei partiti per poi decidere, è una fiducia al buio quella che attende Mario Draghi

ORE 8:00 – LE COMUNICAZIONI – Le comunicazioni in Senato si terranno a partire dalle 9:30 di questa mattina, la fiducia in serata. Giovedì le comunicazioni alla Camera.

ORE 7:30 – INCONTRI CON CDX E PD – Draghi ha incontrato il centrodestra, a Palazzo Chigi. Spiragli di ottimismo su una nuova intesa, scrive l’Ansa. Stesse sensazioni dal centrosinistra: Enrico Letta, segretario del Pd, ha commentato che “sarà una bella giornata”. Per Matteo Renzi l’unico problema rimasto è “se Conte esce dalla maggioranza, tanto ormai tutti sappiamo che Draghi rimarrà”.

