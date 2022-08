Silvio Berlusconi si riprende la scena nella campagna elettorale balneare che sfocerà nelle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Di nuovo con un video, di nuovo con dichiarazioni che hanno suscitato ilarità degli utenti e reazioni degli altri leader politici. Dopo le prime promesse da campagna elettorale (pensioni minimo a mille euro, milioni di alberi da piantare) l’ex Presidente del Consiglio e leader di Forza Italia si è di fatto intestato il Pnrr.

“Il prossimo governo avrà la possibilità di investire ingenti risorse con i soldi che io ho ottenuto in Europa per il nostro Piano di ripresa e resilienza”, ha detto Berlusconi in un video diffuso sui canali social. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è il documento di progetti connesso all’esecuzione di interventi puntuali e riforme strutturali che riguardano i campi di scuola, trasporti, sanità e lavoro tra gli altri. I fondi connessi arriveranno nell’ambito del programma Next Generation Eu.

Il piano si sviluppa su tre assi principali: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale. E raggruppa i progetti in sedici componenti a loro volta raggruppate in sei missioni. L’Italia è la principale beneficiaria del Piano di finanziamento comunitario con 191,5 miliardi di euro con i fondi suddivisi in 68,9 miliardi di sovvenzioni e 122,6 miliardi di prestiti. A questi vanno aggiunti 13 miliardi di euro di cui il nostro Paese beneficerà nell’ambito del programma Assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d’Europa (React-Eu). Il governo, tramite un apposito decreto legge, ha stanziato altri 30,62 miliardi per completare i progetti. Per un totale di risorse che arriva a 235,13 miliardi di euro.

A trattare per il Pnrr a Bruxelles fu tuttavia l’allora Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Ad amministrare il piano l’attuale premier dimissionario Mario Draghi. E proprio dall’ex premier, ora leader del Movimento 5 Stelle, è arrivata una delle prime e più puntute reazioni alle dichiarazioni di Berlusconi: “Forse la memoria mi inganna, ma non ricordo Berlusconi con me a Bruxelles a trattare fino all’alba per ottenere i 209 miliardi che ho portato dall’Europa in Italia nel 2020”, ha twittato Conte.

Il segretario del Partito Democratico Enrico Letta è stato più conciso: “Disse chi ha mandato a casa il Governo Draghi”. Più incisivo il commento di Carlo Calenda, leader di Azione, fresco dell’intesa in coalizione con il Pd: “Un amico. Un amico. Vi prego. Quest’uomo è stato un grande imprenditore e un coraggioso combattente politico. Finire la carriera delirando sui soldi che avrebbe ottenuto dopo aver silurato Draghi, non è giusto”. Il ministro dell’Agricoltura, M5s, Stefano Patuanelli ha ironizzato: “Siamo alla metafisica”. Centinaia i commenti e le reazioni anche ironiche al video da parte degli utenti sui social. Qualcuno fa notare che quando venne condotta la trattativa per il Piano Berlusconi non era neanche in Parlamento.

“Il prossimo governo avrà la possibilità di investire ingenti risorse con i soldi che io ho ottenuto in Europa per il nostro #Pnrr“.

▶️ Così Silvio #Berlusconi in un video sui suoi social in vista delle elezioni: pic.twitter.com/TjK11ysFUJ — Adnkronos (@Adnkronos) August 3, 2022

