Il “commander in chief” sbarca a sorpresa a Kiev nell’anniversario della guerra in Ucraina. La cifra politico-militare della complicata, per evidenti ragioni di sicurezza” e breve, per le stesse ragioni, visita di Joe Biden a Kiev è riassumibile così: a un anno dall’inizio, il 24 febbraio, la guerra di logoramento ha un capo, il presidente Usa, e un vice, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Lo scontro, come la possibile soluzione, è tra Russia e Usa, tra Putin e Biden. E questa chiarificazione può aprire scenari nuovi, per certi versi positivi, sul piano politico-diplomatico. “Oggi i nostri negoziati sono stati molto fruttuosi e importanti” ha detto Zelensky in conferenza stampa congiunta con il presidente degli Stati Uniti in visita a Kiev. “Speriamo che quest’anno 2023 diventi un anno di vittoria”, ha aggiunto, lodando la “visione comune” condivisa da entrambe le nazioni. Biden, riporta la Cnn, ha annunciato mezzo miliardo di dollari di assistenza aggiuntiva all’Ucraina durante la sua visita. Nelle dichiarazioni congiunte con Zelensky ha affermato che il pacchetto includerà più equipaggiamento militare, comprese munizioni di artiglieria, più javelin e obici. Zelensky ha dichiarato che lui e Biden hanno parlato di “armi a lungo raggio e delle armi che potrebbero ancora essere fornite all’Ucraina anche se prima non erano state fornite”.

“Un anno dopo, Kiev e l’Ucraina stanno in piedi. La democrazia resiste”: ha detto Biden incontrando Zelensky al palazzo presidenziale di Kiev. “Nell’ultimo anno, gli Stati Uniti hanno costruito una coalizione di nazioni dall’Atlantico al Pacifico per aiutare l’Ucraina a difendersi con un sostegno militare, economico e umanitario senza precedenti, e quel sostegno durerà”, ha affermato il presidente Usa aggiungendo che “come alleati e partner continueremo a sostenere la vostra causa, siamo sempre pronti a parlare con voi di quello di cui avete bisogno, siamo dalla vostra parte, e sono qui per sostenere non solo le istituzioni ma anche i comuni cittadini. Avete dimostrato di essere eroici e tutto il mondo lo ha visto”.”Kiev ha catturato il mio cuore, sapevo che sarei tornato”, ha poi twittato Biden pubblicando una foto del suo messaggio sul libro degli ospiti del palazzo presidenziale ucraino dopo l’incontro con Zelensky.

“Questa visita ci porta più vicini alla vittoria”, ha sottolineato il presidente ucraino, nella conferenza stampa congiunta. “E’ la visita più importante nell’intera storia delle relazioni fra l’Ucraina e gli Stati Uniti”. “Biden e i partner devono continuare a fare tutto il possibile per aiutare l’Ucraina a vincere, Biden e gli Usa sono rimasti in contatto costante quest’anno e questa è una visita estremamente importante in un periodo così difficile per l’Ucraina che combatte per la libertà del mondo” ha aggiunto Zelensky. “Un anno fa parlammo al telefono Mr president… mi dicesti che si potevano sentire le esplosioni in sottofondo. Non lo dimenticherò mai. E io chiesi: cosa posso fare? E mi dicesti: metti insieme i leader per sostenere l’Ucraina, chiedi loro di sostenere l’Ucraina”. Biden a Kiev rievoca la telefonata con Zelensky di un anno fa. “Un anno dopo Kiev resiste, l’Ucraina resiste e il mondo resiste con voi”, ha detto Biden.

“Abbiamo costruito un’alleanza in tutto il mondo, circa 50 Paesi hanno aiutato l’Ucraina a difendersi, abbiamo unito le democrazie del mondo” ha sottolineato il presidente americano. Zelensky ha poi detto che “la Russia non ha alcuna chance di vincere la guerra”. E Biden ha aggiunto che “la Russia voleva cancellare l’Ucraina dalle mappe ma sta fallendo, l’esercito russo sta perdendo i territori una volta occupati, i soldati stanno scappando non solo dall’esercito ma dalla Russia stessa. Noi siamo rimasti uniti, la Nato è rimasta insieme, Putin non ci ha diviso, pensava di poterci sconfiggere ma credo che ora non lo pensi più… solo Dio sa cosa sta pensando”. “La Russia deve assumersi la responsabilità della sua aggressione e rimborsare i danni causati” e “crediamo che non ci sia alternativa alla creazione di un tribunale speciale. Credo che tutti debbano sostenere questa posizione” ha detto il presidente ucraino.

La Russia è stata “avvertita in anticipo” , poche ore prima, della visita di Biden a Kiev. Lo ha detto il Consigliere per la sicurezza nazionale americana, Jake Sullivan, in un briefing da Kiev con un ristretto gruppo di giornalisti sottolineando di “non poter rivelare la risposta di Mosca” per motivi di sicurezza. “Biden, avendo ricevuto in precedenza garanzie di sicurezza, è finalmente andato a Kiev. Ha promesso molte armi e ha giurato fedeltà al regime neonazista fino alla tomba”. Lo scrive il vicepresidente del consiglio di sicurezza russo Dmitri Medvedev su Telegram riferendosi al fatto che gli Usa avessero avvisato Mosca della visita del presidente Usa.

