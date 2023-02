Il signore della guerra ceceno Kadyrov ha affermato di possedere l’arma con cui Hitler si è suicidato. In un video Kadyrov, che fa fatica a estrarre l’arma dalla fondina, dice di averla portata per metterla in mostra, poiché si tratta di “la pistola con cui Hitler si è sparato”. Il video è diventato virale e non pochi utenti hanno deriso Kadyrov che mostrava con orgoglio la pistola “trofeo”.

Kadyrov ha poi detto alla presentatrice russa Olga Skabejeva che vorrebbe che il presidente ucraino Volodymyr Zelenksy “si spari” e segua l’esempio del Führer. L’intervista è andata in onda sul canale di stato Rossija 1 la sera del 13 febbraio e ha scatenato una polemica in Russia, che ancora prosegue oggi sui social. La giornalista gli ha chiesto cosa significa per lui “vittoria” in Ucraina, se è necessario schiacciare fisicamente la leadership a Kiev. Kadyrov ha risposto che non c’è mai stato l’ordine di eliminare fisicamente Zelensky, ma che secondo lui il presidente ucraino dovrebbe fare come Hitler. “Hitler ha capito, si è sparato. Ho una pistola che intendo dare a Zelensky. È un trofeo, è vero. Confido che sarebbe in grado di farlo con un colpo solo. Sarebbe un passo degno: ha ucciso il suo popolo”.

È estremamente improbabile che l’arma nelle mani di Kadyrov sia mai appartenuta al Führer, e ancora più improbabile che si sia sparato con essa. Il mistero sulla morte di Hitler nasce dal fatto che nessuno sa davvero con quale pistola si sia suicidato: ciò che si sa è che era una Walther PP o Walther PPK da 7,65 mm. La pistola che Kadyrov tiene in mano ricorda davvero una Walther, ma l’arma è stata prodotta in serie dal 1929 al 1945. Era in servizio con la polizia, da qui il suo nome (PP – Polizeipistole, PPK – Polizeipistole Kriminalmodell), e può ancora oggi essere acquistata per un prezzo compreso tra gli 800 e i 2mila dollari. Queste pistole erano molto apprezzate anche dagli ufficiali tedeschi, compresi quelli di rango più alto che l’avevano in dotazione.

Anche Adolf Hitler aveva una Walther PP che gli venne regalata per il suo 50esimo compleanno. Ma quella particolare pistola è ben nota, poiché è ricoperta di dorature, ha il manico in avorio e il monogramma AH. La provenienza della pistola che tiene in mano Kadyrov è invece sconosciuta. Secondo alcune fonti, Hitler si sbarazzò della Walther regalatagli molto prima di morire, donandola all’asso della Luftwaffe Werner Mölders per aver abbattuto 101 aerei da guerra. Altri sostengono che il leader nazista avesse ancora l’arma nel 1945, ma in un appartamento di Monaco piuttosto che nel Führerbunker dove poi si è tolto la vita.

Nonostante queste contraddizioni, la Walther dorata è considerata dagli esperti l’arma che più probabilmente il Führer abbia scelto per suicidarsi, ed è stata anche ritratta nella famosa serie di fotografie del fotografo americano Tyler Shields. È comunque impossibile scoprire con certezza quale sia poiché nessuno aveva i numeri di serie delle armi personali del Führer e di Eva Braun, e nelle memorie di coloro che arrivarono per la prima volta nel Führerbunker fin sulla scena del suicidio di Hitler e dei suoi la moglie non riportano la presenza pistola.

