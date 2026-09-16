Adesso è ufficiale. Domenico Tedesco non è più l’allenatore del Bologna. La decisione del club è arrivata nella serata di ieri, ed è stata annunciata tramite un comunicato ufficiale. Al suo posto, subentra Raffaele Palladino. L’ormai ex tecnico dei rossoblu aveva concesso un giorno di riposo alla squadra nella giornata di ieri dopo la seduta di scarico di lunedì, dunque la dirigenza si è riunita a Casteldebole per sfruttare il giorno di stop al centro sportivo per riflettere sul futuro di Tedesco. A fine giornata, la comunicazione dell’esonero.

Il punto di incontro mai trovato

A dir la verità, la dirigenza del Bologna avrebbe voluto valutare insieme a Tedesco l’ipotesi di andare avanti insieme, magari trovando un punto di incontro. Lo spogliatoio rossoblu si era ormai sfasciato, e lo dimostra anche l’inspiegabile ritardo di un veterano come Skorupski alla riunione di squadra. E la sconfitta di Napoli ha rotto definitivamente tutto. Il summit per convincere l’ex tecnico a rimanere in panchina è durato circa tre ore, come spiega il Corriere di Bologna, ma lui è rimasto inflessibile sulla sua posizione, sostenendo di non voler cambiare i suoi metodi di allenamento e di approccio con i giocatori. Il punto di incontro non si è trovato, dunque il tecnico è stato esonerato con effetto immediato.

I contatti con altri allenatori

Via Tedesco, dentro Palladino. L’ex tecnico di Monza e Fiorentina siederà sulla panchina del Bologna dalla prossima partita interna contro il Torino, con la società rossoblu che gli ha offerto un contratto fino al 2029. Ma da Castedebole avevano sondato altri tecnici già immediatamente dopo la sconfitta di Napoli, su tutti Stefano Pioli, ma la società ha poi deciso di aspettare per provare ad aggiustare la situazione con Tedesco. L’accordo con l’ex tecnico non è arrivato, dunque sono stati ripresi i contatti con Pioli, ma anche con D’Aversa e Tudor. Alla fine si è optato per Palladino, con il quale si è trovata subito l’intesa, già dalla serata di ieri.

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Riccardo Tombolini