È in corso, dalle prime luci dell’alba, una vasta operazione dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza nel quartiere “Parco Verde” di Caivano e nelle località limitrofe. Si tratta di un controllo straordinario ad “Alto Impatto” che, per la prima volta, viene svolto in contemporanea da oltre 400 operatori delle diverse forze dell’ordine coordinate. Il quartiere, lo ricordiamo, è stato di recente teatro delle violenze sessuali di gruppo ai danni di due minorenni del posto, due cuginette di 11 e 12 anni, sottoposte ad abusi, minacce e ricatti per mesi, da parte del branco responsabile delle violenze. Un caso sconvolgende, sul quale pesa anche l’ombra dei clan.

Il servizio è finalizzato all’esecuzione di numerose perquisizioni e all’identificazione di persone e veicoli sospetti. Vi stanno prendendo parte i reparti specializzati delle forze di Polizia e, tra questi i gruppi cinofili antidroga dei Carabinieri, le Api dei Carabinieri. Inoltre, si sta svolgendo il controllo dall’alto dell’area grazie all’utilizzo di un elicottero del Reparto Volo.

Previsti anche controlli amministrativi finalizzati alla verifica del rispetto delle norme del codice della strada e delle condizioni di salubrità ambientale ed igienico-sanitaria dei vari immobili anche con ausilio della polizia metropolitana.

Al momento, sono state sequestrate mazzette di denaro contante, per un importo di 44mila euro, un ordigno esplosivo improvvisato (IED) e 150 proiettili anche da guerra (colpi per ak47), due armi sceniche. Inoltre, è stato posto sotto sequestro un appartamento adibito a piazza di spaccio.

Redazione

© Riproduzione riservata

Redazione