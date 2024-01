Il deputato Emanuele Pozzolo è stato sospeso dal gruppo di FdI alla Camera. È quanto si apprende da fonti parlamentari. La decisione è arrivata dopo la richiesta della leader di FdI, la premier Giorgia Meloni, di chiederne il deferimento ai probiviri e la sospensione dal partito nelle more del giudizio, a seguito di quanto accaduto alla festa di capodanno nel biellese quando uno sparo è partito dalla pistola di Pozzolo ferendo un uomo di 31 anni.

La nota di Tommaso Foti capogruppo FdI

Attraverso una nota, il capogruppo di FdI a Montecitorio, Tommaso Foti, spiega che “l’ufficio di Presidenza del Gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia alla Camera ha adottato in data odierna, in via d’urgenza, la misura cautelare della sospensione dal gruppo stesso dell’onorevole Emanuele Pozzolo”.

La consulenza balistica della procura di Biella

L’affidamento di una consulenza balistica sarà uno dei prossimi passi dell’inchiesta della procura di Biella su quanto avvenuto la notte di capodanno alla Pro Loco di Rosazza, dove un proiettile è esploso dalla pistola del parlamentare Emanuele Pozzolo ha ferito uno dei presenti.

I magistrati attendono anche l’esito dello stub, l’esame finalizzato ad accertare la presenza di residui di polvere da sparo su mani e indumenti del parlamentare. Ad occuparsene sono i carabinieri del Ris di Parma. Solo in seguito dovrebbero interrogare Pozzolo, che resta l’unico indagato nel procedimento.

