Filippo Bologni ha chiesto a Gessica Notaro di sposarlo a pochi minuti dall’inizio del Gran Premio Longines Fei Jumping World Cup Competition. E lei, imprenditrice e attivista impegnata in campagne di sensibilizzazione e di contrasto alle violenze di genere, ha detto sì. Le immagini della proposta sono diventate in poco tempo virali. “SI, SI, SI E ANCORA SIIIIIIII”, il post con la foto della proposta postato da Notaro sui social. La loro relazione era stata confermata dopo la loro prima uscita pubblica, nel 2020. La coppia vive da tempo insieme, a Rimini.

Notaro fu vittima di un’aggressione messa in atto dall’ex fidanzato nel 2017. Dieci anni prima era stata eletta Miss Romagna nel contest di Miss Italia. L’uomo la sfregiò al volto con dell’acido. Notaro si sottopose a diversi interventi chirurgici e perse la vista da un occhio. A quella tragedia personale ha reagito prendendosi in mano la sua vita, impegnandosi direttamente contro la violenza di genere, sfruttando la visibilità che le hanno dato trasmissioni come Quelli che il calcio, Ciao Darwin, Amici di Maria de Filippi o Ballando con le Stelle.

Notaro è anche nel mondo dell’equitazione, ha cominciato a cavalcare da bambina e ha preso parte a diversi eventi. Il Gran Premio Longines Fei Jumping World Cup Competitionè una prova di coppa del mondo di salto ad ostacoli e appuntamento clou di Fieracavalli Verona. Bologni, emiliano classe 1994, è uno dei talenti italiani e mondiali del salto a ostacoli. È figlio d’arte, il padre Arnaldo ha partecipato alle Olimpiadi di Barcellona 1992 e Atlanta 1996.

Ha cominciato a gareggiare a otto anni, a dodici il primo Europeo. È entrato nel centro sportivo dei Carabinieri. Ha vinto 17 Coppe delle Nazioni giovanili, sei titoli italiani e due Europei nel salto a ostacoli. Notaro ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera di averlo incontrato e conosciuto a Fieracavalli: “Quel giorno il destino ha voluto che lui, che è un campione, sia stato chiamato perché aveva vinto una gara di Coppa del mondo e io, che in quel momento ero testimonial, per dire due parole. A un certo punto lui mi dice: ‘Ma perché non salti?’. Io monto da vent’anni … Ma saltare …! E dove vado con un occhio coperto? E lui: ‘I nostri limiti sono nella nostra testa’. Sono arrivata a saltare 20 metri”.

Bologni è anche produttore. Ha lavorato a brani di Gessica Notaro, che ha pubblicato anche un album, Hello. Il fantino ha prodotto diversi brani accompagnati da videoclip che hanno l’equitazione sullo sfondo.

