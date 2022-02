Se qualcuno non sapesse ancora chi fosse Blanco, ora lo sa: il cantante bresciano a neanche 19 anni ha vinto il Festival di Sanremo. Primo posto alla 72esima edizione della kermesse in coppia con Mahmood con la loro Brividi. A seguire Elisa con O forse sei tu e Gianni Morandi con Apri tutte le porte. Riccardo Fabbriconi, questo il suo vero nome, ieri ha dedicato la sua esibizione alla sua fidanzata. E dopo la proclamazione della vittoria è sceso in platea a baciarla in diretta tv.

Giulia Lisoli ha 23 anni. Si è diplomata all’Itis nel 2017 e frequenta il Centro Formativo Provinciale “Giuseppe Zanardelli” di Brescia secondo Il Corriere della Sera. I due stanno insieme da un anno e mezzo. Raccontano la loro relazione sui social, soprattutto lei. Erano stati visti insieme lo scorso settembre ai Seat Music Awards a Verona.

“L’ho conosciuta in un momento della mia vita in cui non facevo ancora questo — aveva raccontato Blanco in un’intervista a Radio Deejay – a lei del fatto che faccio musica, delle canzoni, non frega niente”. Blanco è sceso in platea a salutare i suoi genitori: “Da piccolino li facevo sempre dannare, ero scatenato. E adesso li ho visto commossi per la gioia”.

Blanco, 19 anni giovedì prossimo, nato a Calvagese della Riviera in provincia di Brescia, è il nome d’arte di Riccardo Fabbriconi. Su Instagram è seguito da oltre un milione e 600mila follower. Solo fino a due anni fa Blanco giocava a calcio, capitano degli Allievi della Vighenzi, squadra di Padenghe del Garda. Lo hanno raccontato come una promessa. Poi il salto e il successo nella musica che lo ha portato l’anno scorso a essere perennemente primo in classifica, soprattutto con la sua Mi fai impazzire.

