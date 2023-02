Per ben 17 anni il cantautore bergamasco ha fatto coppia fissa con Francesca Dall’Olio, la donna che lo ha fatto diventare padre per quattro volte. Nel 2020 il matrimonio è però finito. Oggi Gianluca Grignani torna al Festival di Sanremo 2023 dopo un periodo duro e complicato, fuori dalle classifiche e tra momenti di vita privata molto complessi. La canzone con cui salirà sul palco dell’Ariston si chiama Quando ti manca il fiato, e parla del rapporto che il 50enne ha con suo padre.

Grignani a soli 24 anni si ritrova a dover portare sulle proprie spalle il peso di essere considerato il menestrello di un’intera generazione. Improvvisamente, la vita da rockstar ha il sopravvento e il giovane cantante si ritrova a fare i conti con alcool e droghe, finendo diverse volte nei guai. La sua carriera subisce così brusche interruzioni, che lo portano ad allontanarsi dal palco anche per alcuni anni consecutivi.

Francesca Dall’Olio, classe 1972, è un nome conosciuto dal pubblico italiano per la sua longeva relazione con il cantautore Gianluca Grignani anche se ha sempre tenuto a mantenere riservata la sua sfera privata, facendo trapelare ben poco su di lei.

La 50enne ex moglie del cantautore è una fotografa ed una insegnante di Yoga e Pole Dance, attività che promuove sui suoi social, anche se si è sempre tenuta in disparte dalle luci della ribalta e dalla popolarità, le sue apparizioni pubbliche si contano solo quando era in compagnia con quello che oggi è l’ex marito.

La loro storia d’amore è stata molto lunga. Una relazione che è durata ben 17 anni. I due si sono incontrati nel 1996, precisamente sul set del videoclip La Fabbrica di Plastica. Un amore coronato dalla nascita di quattro figli ai quali sono sempre stati molto legati. Si tratta di tre figlie femmine ed un maschio: Ginevra, Giselle, Giosuè e Giona. I due, dopo sette anni d’amore hanno deciso di convolare a nozze nel 2003. Un matrimonio che però si è interrotto nel 2020 dopo un periodo di crisi.

A comunicare la fine della relazione è stato Gianluca Grignani con un post furioso condiviso con i suoi fan sui social. Un messaggio che è arrivato dopo un periodo in cui si vociferava che il matrimonio era finito dopo 17 anni d’amore. Delle indiscrezioni che aveva lanciato Dagospia, spiegando che era stata la stessa Francesca a mettere un punto alla storia. La coppia non ha commentato ma continuano a rimanere uniti per i figli.

