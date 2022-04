Le sanzioni per la guerra in Ucraina continuano a colpire con maggiore durezza l’elite di Putin. Questa volta tra i bersagli delle sanzioni ci sarebbero le due figlie maggiori di Putin, Maria Vorontsova, 36 anni, e Katerina Tikhonova, 35 anni. Sono le figlie che Vladimir Putin ha avuto dalla ex moglie, Lyudmila Shkrebneva, sposata nel 1983 e dalla quale ha divorziato ufficialmente il 6 giugno 2013.

Di loro due si sa pochissimo perché l’ex moglie e le due figlie sono scomparse dalla scena ufficiale dal 1999. Indiscrezioni mai confermate hanno riportato che per ragioni di privacy le figlie del presidente avrebbero scelto da tempo di cambiare identità assumendo nuovi cognomi: Tikhonova e Vorontsova. Le loro foto sono pochissime, a volte non confermate.

Putin e Lyudmila si sposarono nel 1983. Quando l’ex agente del Kgb divenne primo ministro le due figlie furono ritirate dalla scuola tedesca di Mosca e continuarono a studiare in maniera privata. Non si è mai parlato di loro ufficialmente, se non in rarissime occasioni. Si sa che sono poliglotte, che parlano correntemente diverse lingue, e che vivono in Russia: e questo lo ha argomentato proprio il padre. Nella nebulosa di informazioni non confermate, si è scritto che Maria aveva sposato un imprenditore olandese e che Katerina con l’amico intimo di Putin Nikolaj Shamalov.

Le due avrebbero reso Putin nonno di due nipoti. Da tempo, e neanche questa notizia è confermata, si chiacchiera della relazione del Presidente con Alina Kabaeva, ex ginnasta (campionessa, oro olimpico) e politica, parlamentare per il partito Russia Unita, che si starebbe nascondendo in Svizzera con i figli avuti con il Presidente. Quattro figli. Kabaeva oggi è a capo di una holding che controlla delle televisioni. Circa 72mila persone sono arrivate a firmare una petizione su Change.org per espellere la donna dalla Svizzera. L’ex moglie del Presidente invece avrebbe sposato un imprenditore più giovane di vent’anni e vivrebbe in una specie di castello a Biarritz, in Francia. Ma è tutto un mistero.

Putin avrebbe tenuto le due figlie sempre lontano dai riflettori. Solo in due casi ha parlato delle sue figlie, senza nominarle. In una conferenza stampa del 2015, quando ha spiegato che “hanno studiato solo in università russe, ma parlano tre perfettamente tre lingue europee”, poi, nel 2017, quando la Reuters riportò: “Le mie figlie sono coinvolte nella scienza e nell’educazione. Non interferiscono in nulla, compresa la politica. Vivono normalmente”.

Maria Vorontsova è la primogenita di Putin. Nata a San Pietroburgo nel 1985, ha studiato biologia e poi si è specializzata in endocrinologia pediatrica. Dal 2019 è azionista e senior manager della società medica Nomeko, con sede vicino a San Pietroburgo, che fa ricerca sul cancro. Sarebbe conosciuta anche come Maria Faassen, dal cognome del marito, l’uomo d’affari olandese Jorrit Faassen, dal quale ha avrebbe avuto due figli (di cui però non vi sono conferme ufficiali). Per alcuni la famiglia risiederebbe ufficialmente nell’Olanda meridionale, ma dove viva realmente è top secret.

La secondogenita, Katerina Tikhonova, nata Yekaterina Vladimirovna Putina (Tikhonova è il cognome della nonna) nel 1983 a Dresda, nell’allora Germania dell’Est, è laureata in fisica e matematica, ma alla scienza ha preferito una carriera da donna d’affari, gestendo progetti finanziati con i fondi pubblici all’Università Statale di Mosca. Ma sarebbe nota per la sua passione per la danza. Nel 2013 è arrivata quinta ai campionati mondiali di rock acrobatico. In quello stesso anno, Katerina ha sposato Kirill Shamalov, figlio di Nikolai Shamalov, amico d’infanzia di Putin e comproprietario della Rossiya Bank. Il matrimonio è stato celebrato nella stazione sciistica di Igora (di proprietà di Yuri Kovalchuk, uno stretto collaboratore di Putin). Secondo la Reuters, la coppia ha una fortuna stimata oltre due miliardi di dollari, ma i rumors parlano di un divorzio avvenuto nel 2018.

