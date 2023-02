La Cassazione ha rigettato il ricorso dei difensori di Alfredo Cospito sul 41bis. L’anarchico, in sciopero della fame dal 20 ottobre 2022 (oltre 125 giorni) per protestare contro il regime di ‘carcere duro‘ cui è sottoposto, resta in regime di 41bis nel reparto penitenziario dell’ospedale San Paolo di Milano, dove era stato trasferito nelle scorse settimane dal carcere milanese di Opera in seguito all’aggravarsi delle sue condizioni di salute.

All’esterno della sede della Corte di Cassazione, in piazza Cavour a Roma, è in presidio da ore un gruppo di anarchici. I giudici della Suprema Corte dopo una lunga camera di consiglio (circa 8 ore) hanno deciso di non accogliere il ricorso presentato dalla difesa di Cospito. La piazza è presidiata dalle forze dell’ordine mentre un elicottero sorvola la zona. All’annuncio della sentenza i manifestanti dopo qualche secondo di silenzio hanno urlato: “Assassini”.

Gli ‘ermellini’ avevano anticipato per due volte la data dell’udienza considerate le condizioni di salute precarie di Cospito che ora potrebbe nuovamente smettere di assumere integratori a base di potassio, riprendendo il digiuno totale che gli ha fatto già perdere circa 50 chili.

I supremi giudici non hanno accolto la richiesta della procura generale che nella requisitoria scritta aveva chiesto di annullare con rinvio per un nuovo esame l’ordinanza del tribunale di Sorveglianza di Roma del 1 dicembre 2022 che aveva confermato il 41bis per l’anarchico. ”Emerge nella motivazione dell’ordinanza impugnata – scriveva il pg Pietro Gaeta – una carenza di fattualità in ordine ai momenti di collegamento con l’associazione, che lascia sopravvivere la stigmatizzazione difensiva secondo cui la condizione interclusiva speciale fosse giustificata solo dalla necessità di contenimento dell’estremismo ideologico”.

Giovanni Pisano