Ama definirsi solo un uomo con un computer che vive nel nord di Londra. David Collier è nato nel Regno Unito e ha vissuto per molto tempo in Israele. Studia l’antisemitismo all’interno dell’attività anti-sionista. Nel 2017 è stato nominato dall’Algemeiner nel J100 come una delle 100 persone che influenzano positivamente la vita ebraica. Ha smascherato il protagonista bambino Abdullah Ayman Eliyazouri del documentario pro-Gaza della BBC, «Gaza: Come sopravvivere a una zona di guerra», dimostrando che era figlio di un ministro di Hamas.

Se potessi disegnare uno schema, come funziona la propaganda di Hamas? Cosa c’è dietro e perché funziona così bene in Occidente?

«Hamas / Jihad islamica > Affiliati con giubbotti stampa che lavorano per organi di stampa allineati ad Hamas > Giornalisti di lingua araba in Occidente / ex-Al Jazeera che ora lavorano per BBC Arabic / Sky Arabic ecc. > Corrispondenti in Occidente che dipendono completamente da persone che parlano arabo e che sono integrate nelle città per le notizie > Giornali occidentali / telegiornali occidentali. Questa è la catena di approvvigionamento. E le fonti mediatiche occidentali sono diventate così desensibilizzate – negli ultimi due decenni – e infiltrate da non rendersi nemmeno conto di ciò che sta accadendo».

Qual è la notizia falsa più incredibile che hai smascherato?

«La foto virale di un bambino emaciato di Gaza, che ha fatto il giro del mondo – incluso il New York Times – presentata come prova di una carestia diffusa a Gaza. Israele stava deliberatamente facendo morire di fame bambini sani, affermavano i titoli. Ho fatto delle ricerche per trovare la madre, ho parlato con lei, ho ottenuto il certificato medico e ho scoperto che il bambino (Muhammad Zakariya Ayyoub al-Matouq) soffriva di gravi patologie genetiche e mediche preesistenti, tra cui paralisi cerebrale e ipossiemia. La cosa scioccante non è la scoperta in sé. È il fatto che, tra tutti i giornalisti del mondo, nessuno si sia nemmeno preso la briga di chiamare la madre prima di pubblicare la notizia in prima pagina. Questo dice tutto quello che c’è da sapere sullo stato attuale del giornalismo mondiale».

Come smascheri le fake news? Ti affidi esclusivamente alla tecnologia computer o utilizzi anche indagini tradizionali?

«Il materiale open source è la mia principale fonte di informazione, ma dipende da cosa si intende per “tradizionale”. La storia del bambino vittima della carestia è stata scoperta grazie a messaggi su un telefono. Altre fake news sono state smascherate grazie a visite agli archivi per verificare le fonti. La differenza principale sta nel fatto che utilizzo profili falsi inseriti in reti anti-israeliane che mi aiutano a raggiungere aree che altri giornalisti forse non possono raggiungere, ma non è il mio unico metodo».

A tuo parere, anche se e quando ci sarà una Palestina senza Hamas e forse senza coloro che nel campo mirano alla distruzione di Israele, esisterà ancora il palestinismo?

«Non riesco a immaginare questo scenario futuro. Non può esserci Palestina senza palestinismo. Alcune decine di migliaia di rifugiati arabi sono andate in Libano, altrettante in Siria. Queste persone avrebbero dovuto essere semplicemente integrate. La Giordania si è appropriata di quella che viene chiamata Cisgiordania, essendo originariamente parte delle regioni “meridionali della Siria” dell’Impero Ottomano. Anche queste popolazioni si sentivano a casa. L’idea che quegli arabi non fossero solo sfollati interni, ma piuttosto rifugiati che dovevano essere rimandati in Palestina, fu la deliberata creazione di un conflitto perpetuo. L’Occidente si impantanò nella guerra fredda tra il suo inizio (i primi anni ’50) e la caduta del Muro alla fine degli anni ’80: a quel punto il “palestinismo” era già consolidato».

© Riproduzione riservata

Annalina Grasso