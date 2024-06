Denis Verdini di nuovo ai domiciliari. Il tribunale di sorveglianza di Firenze ha infatti concesso all’ex parlamentare la detenzione domiciliare per sette mesi per motivi di salute. A comunicarlo l’avvocato Marco Rocchi, che ha confermato: “Verdini è appena arrivato a casa”. Il 73enne deve scontare 15 anni e 10 mesi di reclusione per tre condanne per bancarotta e inizialmente era stato posto nel carcere di Sollicciano. Proprio per le sue condizioni di salute era stato trasferito in quello di Pisa, Don Bosco, che possiede un centro clinico. Due giorni fa l’udienza al tribunale di sorveglianza per l’istanza di incompatibilità dello stato di salute dell’ex banchiere con la detenzione in carcere.

Denis Verdini ai domiciliari per motivi di salute

Il tribunale aveva ricevuto la relazione del professor Carlo Rostagno, un perito nominato proprio dal tribunale, secondo la quale Verdini ha diverse patologie, difficili da gestire in maniera corretta in un penitenziario. Una conclusione simile anche da parte del cardiochirurgo Pierluigi Stefano, un consulente della difesa. Verdini quindi i prossimi sette mesi almeno li passerà nella sua villa di Pian de’ Giullari, una collina sopra Firenze.

Già in passato l’ex parlamentare di Forza Italia ha scontato dei periodi di detenzione ai domiciliari: nel gennaio 2021 sempre per motivi di salute a causa del Covid dilagante a Rebibbia dove si trovava recluso. Poi anche il successivo luglio per l’età, superati i 70 anni. Ma nel febbraio 2024 i domiciliari sono stati revocati perché Verdini ha violato alcuni limiti imposti dal tribunale di sorveglianza. Come nelle sue visite a Roma per sottoporsi a visite del dentista, nelle quali ha però partecipato anche a cene: il 26 ottobre 2021, il 30 ottobre 2021 e l’11 gennaio 2022. In aggiunta, secondo le accuse l’ex coordinatore nazionale di Forza Italia ha violato ulteriormente il divieto di comunicare rispondendo a una telefonata di Fedele Confalonieri e poi inviando una e-mail allo stesso Confalonieri e a Marcello Dell’Utri.

Redazione

Luca Sebastiani