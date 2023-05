Seggi chiusi e spoglio in corso per le elezioni amministrative in Italia. Si tratta del primo turno in Sicilia (128 comuni) e Sardegna (39 comuni) e dei ballottaggi in 41 comuni tra cui sette capoluoghi: Vicenza, Massa, Pisa, Siena, Terni, Ancona, Brindisi. In Sicilia diffusi gli exit poll di Noto Sondaggi per Videoregione Sicilia: Catania va al primo turno al centrodestra, Siracusa al ballottaggio. Nell’isola si è votato anche a Trapani e Ragusa con il centrodestra favorito.

In attesa del dato definitivo sull’affluenza, ieri sera alle 23 la partecipazione al voto era stata del 37,5% su scala nazionale, un calo netto di elettori ai ballottaggi rispetto al 45,4% del primo turno. Il primo turno di elezioni amministrative che ha visto la vittoria del centrodestra in quattro città – Sondrio, Treviso, Latina e Imperia – e del centrosinistra in due –Brescia e Teramo.

ORE 15:26 – EXIT POLL SIRACUSA, VERSO BALLOTTAGGIO – Alle elezioni comunali di Siracusa il candidato del centrodestra Ferdinando Messina è avanti negli exit poll (Noto sondaggi per Videoregione Sicilia) con una forbice compresa tra il 24% e il 28%. Segue, al secondo posto, la candidata del centrosinistra, con M5S, Renata Giunta con una forbice tra il 23% e il 27%. Terza piazza per il sindaco uscente Francesco Italia, candidato di alcune liste civiche, con il 20-24%.

ORE 15:25 – SARDEGNA, AFFLUENZA AL 66,6% – È del 66,62% l’affluenza parziale nei comuni chiamati al voto per il primo turno delle elezioni amministrative in Sardegna. Il dato è riferito sulla base di 52 seggi su 171, al momento non risulta pervenuto il dato dei comuni in provincia di Cagliari. Nella scorsa tornata elettorale l’affluenza era stata del 68,69%

ORE 15:10 – EXIT POLL TRAPANI E RAGUSA: Testa a testa a Trapani con Maurizio Miceli (centrodestra) verso la vittoria al primo turno a Trapani secondo gli exit poll, anche se Giacomo Tranchida (centrosinistra) dovrebbe arrivare anche lui intorno al 40% che in Sicilia varrebbe l’elezione. Ma gli exit poll attribuiscono a Miceli un 42-46% contro un 38-42% di Tranchida.

A Ragusa sindaco uscente Peppe Cassì, che ha rotto con il centrodestra che ha optato per Cultrera e si presenta con una serie di civiche, trionfa al primo turno sfiorando il 60% secondo gli exit poll. Lontani, anzi, lontanissimi Riccardo Schininà (centrosinistra) 18-22% e Giovanni Cultrera (centrodestra) 11-15.

SICILIA – In Sicilia, la popolazione coinvolta è di 1.387.169 abitanti, di cui 301.104 anche per le elezioni dei sei Consigli circoscrizionali e dei rispettivi presidenti a Catania. Sono quattro i capoluoghi di provincia chiamati alle urne: Catania, Ragusa, Trapani e Siracusa. In Sicilia la soglia da superare per essere eletti al primo turno è del 40% dei voti espressi. In 113 centri (fino a 15 mila abitanti) si voterà con il sistema maggioritario, in quindici Comuni (nei quali l’eventuale ballottaggio si terrà l’11 e 12 giugno) con quello proporzionale.

SARDEGNA -In Sardegna, dei 39 Comuni al voto, solo due – Assemini e Iglesias – superano i 15mila abitanti dove per legge è previsto l’eventuale turno di ballottaggio, che si terrà domenica 11 e lunedì 12 giugno. Nella Città metropolitana di Cagliari, oltre Assemini, si vota anche a Decimomannu. Nel Sud Sardegna, oltre a Iglesias, si vota anche a Collinas, Donori, Fluminimaggiore, Furtei, Gesturi, Senorbì, Seui, Teulada, Villasimius e Villaspeciosa. In provincia di Oristano: Ales, Boroneddu, Cabras, Milis, Modolo, Narbolia, Nughedu Santa Vittoria, Pompu, Simala, Soddì, Villa Verde e Villanova Truschedu. In provincia di Nuoro: Galtellì, Irgoli, Jerzu, Macomer, Meana Sardo, Oliena, Sindia e Tortolì. In provincia di Sassari: Aglientu, Budoni, Cheremule, Chiaramonti, Palau e Sedini.

