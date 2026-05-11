A volte basta entrare in un bar qualunque per capire davvero l’anima di una città. È successo a Napoli, in una di quelle scene che altrove sembrerebbero assurde, quasi inventate. E invece lì diventano normalità. Una normalità fatta di fiducia, spontaneità e umanità. La protagonista è Cinzia, una ragazza calabrese in visita nel capoluogo partenopeo. Entra in un bar, ordina qualcosa, si siede e si gode l’atmosfera. Nulla di strano. Finché il barista, Francesco, dopo aver scambiato due parole con lei, le si avvicina con assoluta naturalezza e le dice: “Signorina, devo accompagnare un attimo la mia ragazza a casa della mamma, sapete oggi è la festa della mamma… mi guardate 5 minuti il locale? Quando torno le offro un aperitivo”.

Una frase che in molte città provocherebbe panico, diffidenza o almeno una telefonata immediata ai parenti per raccontare l’assurdità del momento. A Napoli invece può succedere davvero. Ed è forse questo il dettaglio più incredibile: la fiducia istintiva verso uno sconosciuto. Quel modo tutto napoletano di trasformare, nel giro di pochi minuti, un cliente in una persona “di casa”. Senza formalità. Senza filtri. Senza sospetti. Napoli è una città che vive di relazioni umane improvvise. Ti parla mentre aspetti il caffè, ti racconta la vita al semaforo, ti offre consigli anche se non li hai chiesti. E a volte ti lascia persino le chiavi simboliche di un locale per cinque minuti.

Cinzia, sorpresa e divertita, si è ritrovata dall’altra parte del bancone a “dare un occhio” al bar tra clienti, tazzine e sorrisi. Una scena quasi cinematografica, difficile da spiegare a chi Napoli non l’ha mai vissuta davvero. Una scena reale che ci riporta alla mente la scena di Totò e Enzo Turco nel famosissimo “Miseria e Nobiltà” del 1954 quando il fotografo Pasquale sotto i portici del San Carlo chiede a Totò “mi dai un occhio all’esercizio“. Scene stampate nella mente in ogni napoletano che trovano poi la dimensione di realtà nella quotidianità. Perché Napoli ha questo potere: abbattere le distanze in pochi secondi. Dove altrove ci sono diffidenza e freddezza, lì spesso nasce una confidenza immediata che sa di quartiere, di vicinato, di umanità autentica. E forse è proprio questo il motivo per cui certe storie possono accadere solo lì. Perché a Napoli, prima ancora di essere clienti, turisti o passanti… si diventa persone. Come raccontava Marcello Mastroianni, facendo un parallelismo con le altre grandi città italiane, a Napoli si era trovato già anziano a passeggiare al mercato ed un signore si era avvicinato dicendogli affettuosamente “ue Marcellino ce simm fatt vicchiarell, ce lo prendiamo un caffè” dove altrove invece ci si soffermava solo sulle rughe e il tempo che passa del tipo “Amazza guarda che rughe” come raccontava Mastroianni.

Piero de Cindio Esperto di social media, mi occupo da anni di costruzione di web tv e produzione di format

© Riproduzione riservata

Piero de Cindio