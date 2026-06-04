Ha del clamoroso quello che è successo nei giorni scorsi a Trezzano sul Naviglio, comune a sud-ovest di Milano, dove nella giornata di martedì 2 giugno una persona è entrata in un bar e ha giocato 2 euro su sei numeri, azzeccandoli tutti e intascandosi una fortuna milionaria. Al fortunato vincitore o fortunata vincitrice, la piccola scommessa ha fruttato la vincita di 1,3 milioni di euro all’estrazione numero 45 dell’Eurojackpot. Il giocatore, ha indovinato 6 numeri, facendo 5+1. Nell’ultima estrazione, la combinazione vincente era stata: 2-36-38-40-46, insieme ai due “euronumeri” 7 e 8. Nonostante il ricchissimo 5+1 del Milanese, nessuno è riuscito ad aggiudicarsi il premio massimo. Ed è per questo che il jackpot in palio per la prossima estrazione di venerdì 5 giugno salirà a 27 milioni di euro.

Di che gioco si tratta

Eurojackpot, ha avuto la sua prima estrazione italiana il 6 aprile 2012. Da allora, il gioco coinvolge quotidianamente milioni di persone anche fuori dal territorio nazionale. Ogni martedì e venerdì sera, infatti, i giocatori dei 19 paesi europei dove è disponibile questo gioco hanno la possibilità di competere per un premio milionario. Oltre a noi, partecipano Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia e Grecia. per giocare a Eurojackpot, bisogna scegliere cinque numeri su un totale di cinquanta e abbinare loro almeno due “euronumeri” su dodici. La giocata minima è di 2 euro, che equivale ad una singola combinazione, la quale chiunque riesca ad indovinarla per intero si aggiudica il jackpot.

La vincita

Ogni giocatore ha a disposizione in totale dodici categorie di vincita, che vanno dalla combinazione massima di 5+2 fino a quella minima di 2+1. La probabilità statistica di aggiudicarsi almeno un premio, considerando l’insieme di tutte le categorie previste, è pari ad una su trentadue.

Dipendenza da gioco d’azzardo: quando chiedere aiuto

Il gioco d’azzardo può causare dipendenza patologica. Se si pensa di avere delle difficoltà a controllare il gioco o si conosce qualcuno che ne è coinvolto, è necessario chiedere aiuto. E’ possibile contattare il numero verde nazionale per le problematiche legate al gioco d’azzardo 800 558 822, attivo tutti i giorni dalle 10:00 alle 16:00, oppure ci si può rivolgere ai servizi per le dipendenze (SerD) della propria Asl di riferimento.

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Riccardo Tombolini