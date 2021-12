Un boato, poi il crollo. Una villetta è esplosa questa mattina a Rocca di Papa, sui Castelli romani: una donna è stata estratta viva dalla macerie dai Vigili del Fuoco.

Ricoverata in ospedale in codice rosso, sarebbe in gravi condizioni.

La fuga di gas

L’esplosione, probabilmente dovuta a una fuga di gas da una bombola per uso domestico, sarebbe avvenuta intorno alle 5:30 in via Focicchia al civico 34, nella zona di via delle Barozze.

I residenti hanno raccontato di aver udito un boato all’alba. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, le unità cinofile da Roma e Provincia, i carabinieri e la polizia locale, che si sono trovati di fronte a una parte della palazzina sventrata.

Dall’abitazione è stata estratta una donna di 80 anni, di origine inglese, che si trovava in camera da letto. I soccorritori hanno verificato che non fossero coinvolte altre persone nel crollo.

Il precedente

L’esplosione di questa mattina riporta alla memoria un’altra tragedia, avvenuta a Rocca di Papa in circostanze simili il 10 giugno 2019. Allora il bilancio fu drammatico: due morti e 14 feriti. Persero la vita il dipendente comunale Vincenzo Eleuteri e il sindaco Emanuele Crestini.

Un’altra vicenda legata a perdite di gas mentre si continua a scavare tra le macerie a Ravanusa, nell’agrigentino, dove l’esplosione di sabato ha distrutto alcune case e spezzato sette vite. Due ancora i dispersi.

