“Si terrà a Roma, il 18 luglio, la prima assemblea dei 100 membri del comitato promotore di Europeisti.eu. “Dopo il successo dell’incontro del 15 giugno al Teatro Parenti di Milano, che ha avviato il cantiere del polo europeista in vista delle elezioni politiche del 2027, sentiamo la responsabilità di proseguire il percorso”. E’ quanto annunciano i promotori Piercamillo Falasca, Daniele Nahum e Sergio Scalpelli.

“Europeisti.eu non è un partito – aggiungono – ma una piattaforma per far incontrare e collaborare movimenti, esperienze civiche e semplici cittadini, allargando il perimetro del consenso oltre i partiti dell’area liberale e riformista”. “Siamo convinti – proseguono – che lo spazio elettorale di un polo europeista vada ben oltre il vecchio Terzo Polo, convinzione rafforzata dalle migliaia di richieste di partecipazione che ci arrivano da cittadini, amministratori locali, associazioni e realtà civiche e studentesche”.

L’assemblea di Roma servirà a “darsi un metodo, elaborare idee e linee programmatiche e lanciare iniziative di mobilitazione per l’autunno”, a cominciare da una grande campagna nazionale contro la disinformazione russa in Italia, “che – secondo i tre promotori – influenza il dibattito mediatico e politico e rischia di essere pericolosa con l’avvicinarsi delle elezioni. L’obiettivo è costituire 100 hub europeisti entro l’autunno, per raggiungere il maggior numero possibile di elettori, anche i più scettici e sfiduciati che troppo spesso si rifugiano nel non voto”.

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