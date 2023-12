Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata né da parte di Hamas né da Israele. Di conseguenza, alle 7 del fuso orario locale, le 6 in Italia, la tregua nel conflitto in Medio Oriente è scaduta. L’esercito israeliano ha informato attraverso il proprio canale Telegram che i sistemi di difesa aerea hanno intercettato un lancio proveniente dalla Striscia di Gaza e in un comunicato, l’ufficio del Primo Ministro ha annunciato che Hamas ha violato l’accordo, non rispettando l’obbligo di liberare tutte le donne in ostaggio e lanciando razzi contro Israele.

La nota sottolinea l’impegno del governo israeliano nel raggiungere gli obiettivi della guerra, tra cui la liberazione degli ostaggi, l’eliminazione di Hamas e la garanzia che Gaza non possa più minacciare il popolo di ebraico.

Al Jazeera riporta che sono in corso pesanti scontri in corso tra gruppi di combattenti palestinesi e truppe israeliane, secondo diversi testimoni a Gaza City e nel nord della Striscia. Al centro invece, carri armati israeliani stanno colpendo i campi profughi di Nuseirat e Bureij. Un giornalista di Afp ha confermato di aver udito numerosi colpi di artiglieria e attacchi aerei da parte dell’IDF.

Il punto sugli ostaggi

Intanto, Israele ha rilasciato 30 prigionieri palestinesi, tutti minorenni e donne, in cambio dell’ultimo gruppo di ostaggi liberati da Hamas. L’autorità carceraria israeliana ha confermato questa informazione, specificando che i detenuti sono stati liberati in conformità con l’accordo di tregua. Il tutto, poche ore prima della scadenza prevista, seguendo il rilascio da parte di Hamas di otto ostaggi israeliani detenuti nella Striscia di Gaza (non in conformità ai patti) a cui si sono aggiunti due ostaggi franco-israeliani liberati mercoledì. Gli osservatori ritengono che Hamas non abbia un elenco da presentare perché molti degli ostaggi sarebbero morti. All’appello ne mancano circa 120.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco