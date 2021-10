Roberto Gualtieri, neo eletto sindaco di Roma, arriva puntuale alle 11 in Campidoglio e per la prima volta sale a Palazzo Senatorio da primo cittadino della Capitale. Ad accoglierlo la sindaca uscente Virginia Raggi, che oggi pone fine alla sua Consiliatura con il passaggio di consegne.

Raggi aveva incontrato Gualtieri, come anche il suo avversario del centrodestra Enrico Michetti, prima del ballottaggio e gli aveva illustrato i dossier più importanti per la Capitale.

Prima dell’inizio della cerimonia, la sindaca uscente e il suo successore si sono affacciati dal balconcino dell’ufficio riservato al primo cittadino a Palazzo Senatorio, con vista sui Fori Imperiali, per una foto di rito insieme. Poi, richiamato dai fotografi, Gualtieri si è concesso ai fotografi per uno scatto.

“I miei migliori auguri a Gualtieri”

Dopo circa un’ora, alle ore 12 inizia la cerimonia. Prende per prima la parola Raggi, la quale dice che il mestiere di sindaco è il più bello e complesso. “I miei migliori auguri a Gualtieri. Fare il sindaco è il mestiere più bello e complesso. A livello umano e politico è un’esperienza piena. Io sono stata onorata di guidare per 5 anni questa città, la piu’ bella del mondo“, ha detto la sindaca uscente riassumendo in poche parole la sua esperienza alla guida di Roma. E poi, rivolgendosi al dem, ha formalizzato il passaggio di consegne: “Consegno con grande senso delle istituzioni la città nelle mani del nuovo sindaco“.

“Onorato, ora al lavoro”

Il neo primo cittadino Gualtieri, dopo aver ringraziato Raggi per il lavoro svolto in questi cinque anni, esordisce così: “Sono onorato di assumere questo ruolo“. E poi ai giornalisti racconta i temi affrontati nel corso del breve incontro con la sindaca uscente, con cui ha parlato “dei dossier più importanti. Ora inizierà per me il lavoro, una fase per me intensa e appassionante“.

Poi la stretta di mano tra i due e la consegna della fascia tricolore, che sancisce il passaggio di consegne. Il nuovo sindaco di Roma Roberto Gualtieri e la prima cittadina uscente Virginia Raggi in Aula Giulio Cesare sono stati applauditi dai dipendenti presenti.

Inizia una nuova avventura per il neo sindaco di Roma. E’ lo stesso Gualtieri a comunicarlo sulla sua pagina Facebook che, con un post, ringrazia tutte tutti.



© Riproduzione riservata

Andrea Lagatta