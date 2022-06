La battaglia diventa sempre più dura a Severodonetsk nel 106esimo giorno di conflitto in Ucraina. I russi controllano quasi tutta la città. Le truppe ucraine stanno valutando il ritiro, ma sono ancora alla periferia della città. “Questa è una battaglia molto feroce, molto difficile. Probabilmente una delle più difficili di questa guerra”, ha detto Volodymyr Zelensky. Nella notte è stato bombardato per due volte dall’esercito russo l’impianto chimico Azot a Severodonetsk, dove si sono rifugiati circa 800 civili, 200 dipendenti e circa 600 residenti. Almeno due officine sono state colpite, tra cui una per la produzione di ammoniaca.

Secondo il Cremlino, Kiev ha subito pesanti perdite delle truppe in Donbass, costringendo l’Ucraina a riorganizzare la propria macchina bellica. Gli Stati Uniti ribadiscono il sostegno militare: continueremo a fornire le armi necessarie per vincere la guerra contro la Russia. La Repubblica popolare e autonoma di Donetsk ha un nuovo primo ministro, ed è un “russo”. Meglio, Vitali Khotsenko è un giovane ucraino di Dnipro che si è formato nell’Università statale di Mosca (la Limonosov) e ha prestato la sua opera al ministero dell’Industria e del Commercio della Federazione russa.

Nessun accordo concreto sul grano, fallisce la mediazione turca. Per Mosca il grano può partire se vengono tolte le sanzioni. Il ricatto alimentare del Cremlino resta uno dei grandi nodi del conflitto.

ORE 10:30 – DRAGHI: “SBLOCCARE PORTI PER EVITARE CATASTROFE ALIMENTARE, PROSPETTIVE CRESCITA IN PEGGIORAMENTO” – “Come mostra l’ultimo Economic Outlook dell’Ocse, l’invasione russa dell’Ucraina ha portato a un significativo peggioramento delle prospettive di crescita e a un forte aumento delle aspettative di inflazione”. È l’allarme lanciato dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, aprendo a Parigi i lavori della Riunione a livello ministeriale del Consiglio dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (Ocse). “Le banche centrali hanno iniziato a inasprire la politica monetaria, portando a un aumento degli oneri finanziari”, ha aggiunto il premier.

Draghi ha anche discusso dalla questione del grano, sottolineando come “lo sforzo per evitare la crisi alimentare deve iniziare dallo sblocco dei porti e delle migliaia di cereali che sono lì. Lo sforzo di mediazione delle Nazioni unite è un notevole passo in avanti, sfortunatamente è l’unico”.



ORE 9:30 – KIEV: “CON ARMI A LUNGO RAGGIO RIPRENDIAMO SEVERODONETSK IN 2-3 GIORNI” – Con armi a lungo raggio occidentali l’Ucraina potrebbe “ripulire (dalle truppe russe) Severodonetsk in due o tre giorni”. Lo ha scritto su Telegram il capo militare regionale del Lugansk Sergiy Gaidai, spiegando che al momento l’esercito della Federazione assalta con forza la zona industriale ed è impossibile evacuare la popolazione.

ORE 09:00 – BOMBARDAMENTI NEL LUGANSK – I russi hanno continuato nella notte a bombardare la regione di Lugansk cercando punti deboli nella difesa di Severodonetsk, uccidendo almeno quattro civili e provocando numerose distruzioni. Lo afferma Sergiy Gaidai, capo dell’amministrazione militare regionale di Lugansk su Telegram. “I russi continuano senza successo la ricerca dei punti deboli nella difesa di Severodonetsk, mentre sparano a quartieri pacifici e strutture industriali nella regione di Lugansk. Almeno quattro persone sono morte nella regione”.

ORE 08:45 – BOMBARDATO IMPIANTO AZOT A SEVERODONETSK, DENTRO 800 CIVILI – Bombardato per due volte dall’esercito russo tra ieri sera e la notte scorsa l’impianto chimico Azot a Severodonetsk, dove si sono rifugiati circa 800 civili, 200 dipendenti e circa 600 residenti. Almeno due officine sono state colpite, tra cui una per la produzione di ammoniaca. Lo riferisce il capo dell’amministrazione militare regionale del Lugansk Sergiy Gaidai, riportato da Ukrinform, ma non ci sono informazioni sulla sorte dei civili. Dentro la fabbrica ci sarebbero anche alcune unità militari ucraine che, secondo i combattenti filorussi, sarebbero arretrati in seguito all’assalto dell’esercito di Mosca.

ORE 08:30 – RUSSI PROVANO AD AVANZARE A SUD DI IZIUM – “Continuano i combattimenti a Severdonetsk ma, nelle ultime 48 ore, il Gruppo di forze orientale russo ha anche aumentato gli sforzi per avanzare a sud di Izium” dove si erano “bloccati ad aprile, dopo che le forze ucraine avevano fatto buon uso del terreno per rallentare l’avanzata russa”. E’ quanto si legge nel bollettino quotidiano dell’intelligence britannica sulla guerra in Ucraina. “La Russia probabilmente cerca di riguadagnare slancio in quest’area per esercitare ulteriore pressione su Severdonetsk e per avere la possibilita’ di avanzare piu’ in profondita’ nell’oblast di Donetsk”, continuano gli 007.

ORE 04:00 – RUSSIA CAMBIA STRATEGIA SU SEVERODONETSK E SCHIERANO CARRI ARMATI VICINO ZAPORIZHZHIA – Un consigliere dell’ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy afferma che le truppe russe hanno cambiato tattica nella battaglia per Severodonetsk. Oleksiy Arestovych ha detto mercoledì che i soldati russi si sono ritirati dalla città e ora la stanno martellando con artiglieria e attacchi aerei. Le forze russe hanno schierato altri 30 carri armati T-62 a Vasylivka, un villaggio a circa 35 chilometri a sud di Zaporizhzhia. Lo riferiscono i media ucraini, citando un portavoce del ministero della Difesa ucraino.

ORE 03:15 – TROVATI ALTRI CORPI A MARIUPOL – Le autorità ucraine affermano che i lavoratori hanno estratto decine di corpi dagli edifici distrutti nella città devastata di Mariupol in una ”carovana infinita della morte’.

ORE 03:00 – ZELENSKY: “RUSSIA SI SENTE FORTE, NON È DISPOSTA A NEGOZIARE” – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky afferma che la Russia non è disposta a negoziare la fine della guerra perché si sente ancora forte. Zelenskyy ha detto mercoledì ai leader delle corporazioni statunitensi che la partecipazione della Russia ai negoziati “Non è possibile ora perché la Russia può ancora sentire il suo potere e ha aggiunto: ”Dobbiamo indebolire la Russia e il mondo dovrebbe farlo.” Il presidente ucraino ha chiesto sanzioni ancora più severe per indebolire economicamente la Russia.

ORE 02:00 – GUTERRES: “l’INVASIONE RUSSA DEVE FINIRE” – “L’invasione russa dell’Ucraina deve finire. Ma finché ciò non accadrà, abbiamo bisogno di azioni immediate: 1. Dobbiamo portare stabilità ai mercati alimentari ed energetici globali. 2. Abbiamo bisogno di rendere immediatamente disponibili risorse per aiutare i Paesi e le comunità più povere”: lo scrive in un tweet il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres.

The Russian invasion of Ukraine must end.

But until that happens, we need immediate action:

1. We need to bring stability to global food & energy markets.

2. We need to make resources available immediately to help the poorest countries & communities. https://t.co/j3qZwVry32

— António Guterres (@antonioguterres) June 8, 2022