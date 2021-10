In un video pubblicato su TikTok, il maestro pizzaiolo Errico Porzio (che vanta due sedi a Napoli in via Cornelia dei Gracchi e Piazza Vanvitelli, una rispettivamente a Salerno, Aversa e Roma) racconta “La storia di Musa uno dei nostri collaboratori che durante il suo giorno di riposto decise di andare a mangiare la pizza presso un’altra pizzeria“.

Nel video divertente si vede il dipendente di Porzio che si accomoda in un’altra pizzeria e chiede “una bella margherita“. Il risultato, però, non è quello sperato. Ma “Musa non sapeva cosa l’aspettava“. Arrivata la pizza, non fatta a regola d’arte, Musa dice “vieni con me” e va da Errico Porzio a chiedere “una bella pizza margherita“. Arrivata la margherita fatta ad arte da Porzio, Musa è finalmente soddisfatto e fa il gesto che ha reso celebre Khaby Lame. Che alla fine non è altro che il #SaddaSapèFa lanciato dal maestro pizzaiolo Errico Porzio.

Pubblicato il video su TikTok, e vista la citazione di Khaby Lame, a rispondere nei commenti a Porzio è proprio il celebre creator che può vantare oltre 100 milioni di follower sul social network cinese. Khaby ha risposto con una faccina soddisfatta e sorridente con tanti cuoricini, così Porzio lo ha invitato presso una delle sue pizzerie…

