La telefonata tra Sergej Lavrov e Marco Rubio non è un dettaglio diplomatico. È un segnale strategico. Non perché dimostri un accordo segreto sull’Ucraina – non esiste alcuna prova pubblica di una spartizione negoziata del Paese – ma perché rivela la grammatica geopolitica con cui Mosca tenta di ridefinire il conflitto: parlare direttamente con Washington mentre Kyiv resta il teatro della pressione e l’Europa rischia di essere confinata al ruolo di retrovia politica e finanziaria. I fatti, separati dalle suggestioni, sono chiari. La Russia ha annunciato possibili attacchi contro strutture di Kyiv considerate funzionali allo sforzo bellico ucraino. L’ambasciata americana ha pubblicato un security alert invitando i cittadini Usa alla prudenza. Successivamente Washington ha precisato che la sede diplomatica resta aperta e che non esistono modifiche strutturali della presenza americana nella Capitale ucraina. Fine dei fatti verificati.

Ma la geopolitica moderna non si gioca soltanto sui fatti: si gioca sulle percezioni, sui segnali, sulla gestione psicologica del rischio. Ed è qui che la telefonata Lavrov-Rubio assume un peso politico. Mosca non si è limitata a minacciare Kyiv; ha scelto di comunicare direttamente con il principale interlocutore americano. Il messaggio implicito è evidente: quando la soglia strategica sale, il Cremlino continua a considerare Washington – non Bruxelles – il destinatario decisivo della comunicazione. È la logica delle sfere d’influenza che riaffiora sotto una forma nuova, meno ideologica e più procedurale. Non siamo davanti a una nuova Yalta, ma a qualcosa di più sottile: una “spartizione della gestione del rischio”. La Russia tenta di normalizzare l’idea che l’equilibrio ucraino debba essere regolato nel canale russo-americano, mentre l’Europa osserva da una posizione di dipendenza strategica che continua a pagare in termini economici, energetici e militari. Per questo, l’elemento cruciale non è se l’ambasciata Usa chiuda o meno. Il punto è che la sola discussione pubblica sulla sicurezza della presenza occidentale a Kyiv rappresenta già un successo tattico per Mosca. Ogni dubbio sulla permanenza diplomatica trasforma la Capitale ucraina da simbolo della resilienza occidentale a spazio vulnerabile sottoposto alla coercizione russa.

L’Europa dovrebbe leggere questa dinamica con maggiore lucidità. Continuare a sostenere l’Ucraina non è soltanto una scelta morale o solidaristica; è un interesse strategico europeo. Se passasse il principio secondo cui una potenza nucleare può ridefinire i confini della sicurezza continentale attraverso la pressione militare e il negoziato bilaterale con Washington, l’intero ordine europeo nato dopo il 1989 verrebbe svuotato. Da questo punto di vista, la posizione americana resta decisiva ma ambivalente. Gli Stati Uniti hanno il dovere di mantenere aperti canali di de-confliction con Mosca per evitare incidenti incontrollabili. Tuttavia ogni interlocuzione diretta rischia di alimentare, soprattutto nel Sud globale e nelle cancellerie europee più fragili, la percezione che il destino dell’Ucraina sia materia da grandi potenze e non questione di sovranità democratica. Kyiv lo ha compreso perfettamente. Per questo insiste affinché le ambasciate occidentali restino operative. Ogni bandiera europea o americana ancora presente nella Capitale è una dichiarazione politica: l’Ucraina non è territorio negoziabile tra imperi, ma uno Stato sovrano che appartiene allo spazio euro-atlantico.

La vera sfida per l’Europa è dunque smettere di essere soltanto il bancomat strategico dell’Occidente. Senza capacità militare comune, deterrenza credibile e autonomia industriale nella Difesa, Bruxelles continuerà a finanziare la sicurezza continentale senza determinarne davvero le regole.

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Riccardo Renzi