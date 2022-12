Mattia Santori, il consigliere comunale di Bologna che fu volto e leader del movimento delle Sardine esploso nel 2020 proprio alle elezioni regionali in Emilia Romagna, entra nel Partito Democratico. E lo fa anche (ma forse soprattutto) per sostenere Elly Schlein, la deputata, ex vice Presidente della Regione, in corsa alle primarie dem che si terranno il prossimo febbraio, quando si preannuncia un duello in un derby con il governatore emiliano Stefano Bonaccini.

Santori aveva definito in passato “tossico” il Partito Democratico, dopo la sconfitta alle elezioni politiche del 25 settembre lo aveva descritto come “malato”. E infatti è di rifondazione, rinnovamento che si parla: di Schlein insomma. Secondo il Corriere della Sera sarebbe stata proprio la discesa in campo della candidata a convincerlo. E Santori ha infine dichiarato apertamente il suo appoggio alla candidatura. Quando Schlein ha ufficializzato la sua corsa la Sardina aveva dichiarato che quel passo avrebbe facilitato “l’ingresso nel Pd di chi era sulla porta ad aspettare”.

L’uscio di Santori è stato il circolo del Pratello. Il consigliere comunale ha parlato di “una scelta di rispetto nei confronti di una comunità che mi ha già accolto alle ultime elezioni”, quando per Palazzo D’Accursio si candidò nelle liste dem. “È una storia politica di persone che si incontrano e credo che lo facciano dentro una comunità politica che in questo momento è l’unica che si è messa in discussione nel centrosinistra. Credo che sia l’inizio di una rigenerazione“.

Non proprio un ritorno, se non sulla scena nazionale a sostegno di una parte dell’elettorato del centrosinistra che sembra puntare a un rinnovamento sostanziale, considerando già alle comunali si era candidato da indipendente. Alle elezioni di Bologna dell’ottobre 2021, Santori risultò il più votato del partito, con 2.586 preferenze. Le primarie si terranno il prossimo 19 febbraio.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

© Riproduzione riservata

Antonio Lamorte