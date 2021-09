Un uomo di 43 anni ha perso la vita questa mattina, intorno alle 7:30, sulla via Ardeatina, dopo essere stato investito da un’auto. L’incidente stradale è avvenuto all’altezza della rotatoria di via di Tor Carbone. Il conducente, un italiano di 46 anni alla guida di una Opel Astra, ha investito il pedone, un43enne di nazionalità romena, prestandogli immediato soccorso dopo l’impatto. L’uomo è ora accusato di omicidio stradale.

Sul posto sono intervenute le pattuglie del VIII Gruppo Tintoretto della Polizia Locale e gli operatori del 118 i quali hanno dovuto constatare il decesso della vittima.

Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Gli agenti del VIII Gruppo Tintoretto hanno effettuato i rilievi scientifici e bloccato, parzialmente, la strada per le operazioni di rito. Inevitabili i rallentamenti, con code a tratti tra via di Torricola e via di Tor Carbone, direzione di Ardeatina, sino al termine dell’intervento.

Redazione

Serena Console