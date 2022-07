Mike Tyson sente la fine avvicinarsi. Le parole dell’ex pugile – il campione dei mesi massimi più giovane della storia della noble art, un vero e proprio fenomeno internazionale capace di travalicare i confini del proprio sport e di arrivare anche ai non appassionati, il combattente letale che a un certo punto divenne “l’uomo più cattivo del mondo” – ha rilasciato delle dichiarazioni che in pochissimo hanno fatto il giro del mondo. Iron Mike ha confessato la sua paura al suo podcast “Hotboxin with Mike Tyson”.

In dialogo con il dottor Sean McFarland, terapista specializzato in problemi di dipendenze e traumi, ha detto: “Quando mi guardo allo specchio, vedo quelle piccole macchie sul mio viso, e dico sempre che la mia data di scadenza si avvicina, molto presto”. E poi ha aggiunto un suo personale e piuttosto telefonato memento mori: “Moriremo tutti un giorno, ovviamente”.

Tyson ha 56 anni, ha vissuto una vita straordinaria. È nato e cresciuto in povertà estrema, in una famiglia problematica del Bronx, vittima di violenze e nelle gang fin da bambino, arrestato già in tenera età. Grazie all’incontro con l’allenatore Cus D’Amato si era laureato Campione del Mondo dei pesi massimi nel 1986 a soli 20 anni, 4 mesi e 22 giorni, il più giovane di sempre. “Iron Mike” è stato con Muhammad Alì il pugile più famoso della storia. Sembrava imbattibile, e lo è stato per un periodo anche lungo della sua carriera. Implacabile, il suo record recita 50 vittorie, 44 per ko, e 6 sconfitte. A farlo scivolare dal tetto del mondo la droga, l’alcol, il divorzio dalla prima moglie, la condanna a 10 anni di carcere per violenza sessuale, il ritorno al pugilato con lo scandaloso morso all’orecchio di Evander Holyfield sul ring, la fine della carriera sportiva.

Tyson ha 56 anni. Fa il commentatore sportivo, il conduttore, ha fatto l’attore e di recente anche alcuni match di esibizione. Ha detto di avere un rapporto problematico con il denaro nonostante sia stato calcolato che abbia guadagnato circa mezzo miliardo di dollari durante la sua carriera. “Quando hai molti soldi, non puoi aspettarti che qualcuno ti ami realmente. Credi di essere invincibile quando hai molti soldi, il che non è vero. Il denaro non ci rende immuni da una malattia o da un incidente. I soldi non possono proteggerti da questo. Non significa che non prenderai una malattia o non verrai investito da un’auto. Il denaro può proteggerti quando salti da un ponte?”.

Le parole di Tyson, che ultimamente aveva fatto parlare di sé per una scazzottata in aereo e per aver raccontato di sballarsi con il veleno del rospo del deserto di Sonora, hanno preoccupato in tutto il mondo i fan che per anni hanno sognato con la sua ferocia brutale e iconica sul ring. Le sue parole sono arrivate mentre la piattaforma di streaming hulu ha lanciato il trailer della serie tv sulla sua vita che debutterà negli Stati Uniti il prossimo 25 agosto. Una miniserie in otto puntate, in Italia prossimamente sulla piattaforma Disney+. “Forse sai chi è Tyson, ma conosci Mike?”, il claim della serie tv creata da Steven Roger, guidata dalla showrunner Karin Gist e interpretata dall’attore Trevante Rhodes.

La serie non è stata approvata da Tyson che ha parlato di progetto “non autorizzato e appropriazione indebita” e che da tempo si sarebbe messo al lavoro per un’altra serie tv con l’attore Jamie Foxx nei suoi panni. Si era parlato negli anni scorsi di un film, diretto da Martin Scorzese, ma il progetto sembra essersi arenato, o almeno in stand-by per il momento. La showrunner della serie in uscita Gist ha comunque anticipato che il prodotto “non vuole essere una lettera d’amore né un’accusa. Motivo per cui abbiamo dovuto includere tutto il bene, il male e la complessità di entrambi”.

