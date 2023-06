Astrud Gilberto, la cui interpretazione della prima versione della canzone “Garota de Ipanema”, la ragazza di Ipanema, è diventata indimenticabile, è morta all’età di 83 anni.

Paul Ricci, collaboratore della Gilberto, ha confermato la notizia sui social media, scrivendo che gli era stato chiesto di annunciarla dal figlio della Gilberto, Marcelo. “È stata una parte importante di tutta la musica brasiliana nel mondo e con la sua energia ha cambiato le vite di molti”, ha aggiunto.

Nata nel 1940 nello stato brasiliano di Bahia e cresciuta a Rio de Janeiro, Astrud Weinert ha sposato il musicista João Gilberto nel 1959. Nel 1963 lo accompagnò in un viaggio a New York, dove lui doveva registrare con il jazzista Stan Getz e la star della bossa nova brasiliana Antônio Carlos Jobim. Il produttore voleva una cantante in lingua inglese per aiutare “The Girl from Ipanema” a raggiungere il pubblico statunitense e Astrud, che non aveva precedenti esperienze di registrazione, era l’unica persona in grado di parlarlo.

La versione originale era in un duetto con il marito: Astrud fu però tagliata fuori dai diritti d’autore e ricevette solo un piccolo compenso come musicista. Ma dopo che “La ragazza di Ipanema” fu prodotta nuovamente senza la voce in portoghese di João come solista singolo, divenne un grande successo nel 1964 e raggiunse la Top 5 degli Stati Uniti e la Top 30 del Regno Unito. Vinse il Grammy Award per la canzone dell’anno e Gilberto ottenne anche la nomination per la migliore interpretazione vocale femminile. Quell’anno lei e João divorziarono e Astrud andò in tournée negli Stati Uniti con Getz e la sua band, un’esperienza che in seguito descrisse come “molto difficile… essere nel bel mezzo di una separazione e affrontare le responsabilità di essere una madre single e una nuova carriera impegnativa”.

The Girl from Ipanema sarebbe stato il suo unico grande successo – anche se tornò nelle classifiche nel 1984, quando la bossa nova ritornò in auge – ma Astrud mantenne una certa popolarità per una serie di successivi album da solista per l’etichetta jazz Verve, a partire da” The Astrud Gilberto Album” del 1965. Registrò anche con Chet Baker e ha continuato ad andare in tournée fino al 2002. Nel 2008 le è stato conferito un premio alla carriera dai Latin Grammy.

