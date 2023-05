Uniti nella lotta Giuseppe Conte, già stretto collaboratore di Matteo Salvini ai tempi del governo gialloverde e Sandro Ruotolo, nuovo responsabile comunicazione del Partito Democratico in quota garantisti, hanno deciso di attaccare la “legge Renzi” sulla Rai.

Con una notevole fantasia, attribuiscono alla riforma del 2015 la responsabilità di aver “cacciato” Fazio e Annunziata dalla Rai. Come è noto Fabio Fazio ha firmato un contratto – molto più vantaggioso. – con un’altra testata mentre Annunziata non smentisce le voci della sua prossima candidatura come capolista alle europee per il PD.

Ma accedendo all’idea della “cacciata” o “nuovo editto bulgaro” proviamo a prendere sul serio le idee di Conte e Ruotolo. Impresa non agevolissima, invero.

La “legge Renzi” entra in vigore nel 2015. Nessuno ha mai gridato allo scandalo fino ad oggi. Dunque è lecito credere che questa “pericolosa norma” non fosse così drammatica nel 2017 quando il Governo Gentiloni fece le nomine che ritenne più opportune. E non è stata considerata così drammatica quando Giuseppe Conte, abbandonata la fede sovranista leghista e divenuto nottetempo “fortissimo punto di riferimento” ha operato le proprie scelte nel 2020.

Con i giallo rossi al potere la legge Renzi andava bene. Quando vince la destra, allora, il problema non è la destra ma Renzi: facile, no? La lamentela di queste ore da parte di grillini e dem è poco credibile visto che proviene da chi oggi denuncia quella lottizzazione che ha esercitato in modo selvaggio quando ha governato.

Si lamentano di Chiocci al Tg1 quelli che al Tg1 hanno messo Carboni o quelli che hanno messo Lerner? Nell’uno e nell’altro caso non sono credibili. E non è un caso che anziché attaccare la Meloni i grillini ufficiali come i Cinque Stelle e quelli unofficial come Ruotolo attacchino Renzi. Perché loro – soprattutto i grillini – con la Meloni hanno fatto molti accordi in questi mesi, come vedete nella pagina qui accanto. Renzi no. E allora diventa un facile obiettivo. Semplice, no?

Valeria Cereleoni

